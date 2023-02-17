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Финансы

ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП

Ведомости

Центробанк России зафиксировал запрос насчет пересмотра лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах». По ее словам, регулятор относится к этому позитивно.

«У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему», – сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП (цит. по «РИА Новости»).

Сейчас лимит бесплатных переводов между гражданами в СБП составляет 100 000 руб. в месяц. За переводы свыше этой суммы комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. за перевод. Суточный лимит банков по переводам с банковских счетов не может быть ниже 150 000 руб.

На форуме «Кибербезопасность в финансах» Скоробогатова заявила, что ЦБ ожидает достижения доли безналичных операций в товарообороте в 80-85% в ближайшие несколько лет. За прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла до 78,1%, – это на 4% больше данных за 2021 г. Количество расчетов, совершенных через СБП, возросло за 2022 г. в четыре раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных