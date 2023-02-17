ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП
Центробанк России зафиксировал запрос насчет пересмотра лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах». По ее словам, регулятор относится к этому позитивно.
«У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему», – сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП (цит. по «РИА Новости»).
Сейчас лимит бесплатных переводов между гражданами в СБП составляет 100 000 руб. в месяц. За переводы свыше этой суммы комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. за перевод. Суточный лимит банков по переводам с банковских счетов не может быть ниже 150 000 руб.
На форуме «Кибербезопасность в финансах» Скоробогатова заявила, что ЦБ ожидает достижения доли безналичных операций в товарообороте в 80-85% в ближайшие несколько лет. За прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла до 78,1%, – это на 4% больше данных за 2021 г. Количество расчетов, совершенных через СБП, возросло за 2022 г. в четыре раза.