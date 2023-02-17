ЦБ может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в СБП

На форуме «Кибербезопасность в финансах» Скоробогатова заявила, что ЦБ ожидает достижения доли безналичных операций в товарообороте в 80-85% в ближайшие несколько лет. За прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла до 78,1%, – это на 4% больше данных за 2021 г. Количество расчетов, совершенных через СБП, возросло за 2022 г. в четыре раза.