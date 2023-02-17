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Финансы

ЦБ назвал правильным возобновление выплат дивидендов финансовыми компаниями

Ведомости

Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин назвал «правильным» выплату дивидендов акционерам, чьи финансовые компании после получения прибыли смогли распределить доход и учесть все риски. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на слова зампредседателя.

«Когда мы имеет дело с публичными компаниями, одним из самых важных критериев инвестирования розничных и институциональных инвесторов в капитал данного общества – это перспектива получения дивидендов. И с этой точки зрения, <...> правильно выплачивать, соответственно, данную прибыль в качестве дивидендов», – сказал Чистюхин на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

Зампредседателя добавил, что такие решения позволяют вернуть доверие к фондовому рынку со стороны инвесторов и показывают, что корпорация находится в «стабильном состоянии и выполняет свои обязательства перед акционерами».

В апреле 2022 г. Минфин России рекомендовал государственным банкам отказаться от выплаты дивидендов за 2021 г. из-за антироссийских санкций. Тогда министр финансов Антон Силуанов заявил, что в правительстве понимают, что «банки достаточно много потеряли в нынешних условиях». В том же 2022 г. ЦБ предложил банкам отказаться в краткосрочной и среднесрочной перспективе отказаться от выплаты дивидендов акционерам, а также бонусов и премий топ-менеджерам.

В октябре 2022 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что такую рекомендацию, возможно, не придется распространять на будущее. По ее словам, прибыльность банковского сектора восстанавливается и в банке ожидают, что тенденция продлится в этом году.

Ранее по теме: Минфин предложит госбанкам отказаться от выплат дивидендов за 2021 год
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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