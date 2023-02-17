ЦБ назвал правильным возобновление выплат дивидендов финансовыми компаниями

В апреле 2022 г. Минфин России рекомендовал государственным банкам отказаться от выплаты дивидендов за 2021 г. из-за антироссийских санкций. Тогда министр финансов Антон Силуанов заявил, что в правительстве понимают, что «банки достаточно много потеряли в нынешних условиях». В том же 2022 г. ЦБ предложил банкам отказаться в краткосрочной и среднесрочной перспективе отказаться от выплаты дивидендов акционерам, а также бонусов и премий топ-менеджерам.