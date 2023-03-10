Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился почти в три раза
Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-феврале составило $15,3 млрд, что на 64,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($43,5 млрд), сообщается на сайте Банка России.
Профицит текущего счета платежного баланса в январе-феврале сократился на 65,9% по сравнению с прошлым годом, составив $12,9 млрд.
«Значительное уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта», – прокомментировали данные в ЦБ.
Регулятор также пояснил, что сжатие совокупного дефицита первичных и вторичных доходов было связано преимущественно с уменьшением объема выплаченных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов. Положительное сальдо финансового счета платежного баланса же было сформировано снижением обязательств перед нерезидентами и ростом иностранных активов российской экономики, добавили там.
В 2022 г. ряд стран ввели ограничения на проведение внешнеторговых операций с участниками ВЭД России. Под санкции подпал довольно большой список товаров – от электроники до продуктов питания. США и ЕС установили полный запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт указанных товаров или технологий любому физическому либо юридическому лицу в России или для использования в России.