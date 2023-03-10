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Финансы

Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился почти в три раза

Ведомости

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-феврале составило $15,3 млрд, что на 64,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($43,5 млрд), сообщается на сайте Банка России.

Профицит текущего счета платежного баланса в январе-феврале сократился на 65,9% по сравнению с прошлым годом, составив $12,9 млрд.

«Значительное уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта», – прокомментировали данные в ЦБ.

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Регулятор также пояснил, что сжатие совокупного дефицита первичных и вторичных доходов было связано преимущественно с уменьшением объема выплаченных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов. Положительное сальдо финансового счета платежного баланса же было сформировано снижением обязательств перед нерезидентами и ростом иностранных активов российской экономики, добавили там.

В 2022 г. ряд стран ввели ограничения на проведение внешнеторговых операций с участниками ВЭД России. Под санкции подпал довольно большой список товаров – от электроники до продуктов питания. США и ЕС установили полный запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт указанных товаров или технологий любому физическому либо юридическому лицу в России или для использования в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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