МТС-банк остановил конвертацию долларов в рубли для юрлиц
«Задержки с проведением конвертации коснулись только долларов США для юридических лиц. Из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты в долларах США с МТС-банком. Сейчас банк делает все возможное для возобновления конверсионных операций в долларах США для юрлиц», — сказал он.
При этом конвертация долларов в рубли для физических лиц по-прежнему доступна. Помимо этого, у юридических лиц сохраняется возможность осуществлять конверсионные операции с европейской валютой без ограничений.
24 февраля США расширили санкции против России. В частности, блокирующие санкции коснулись банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье». Кроме того, ограничения ввели против МТС-банка, Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), банка «Санкт-Петербург», Металлинвестбанка, СДМ-банка и Ланта-банка. Всего в списке 11 кредитных организаций. Ранее из App Store пропало приложение «МТС Pay».