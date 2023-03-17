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Финансы

МТС-банк остановил конвертацию долларов в рубли для юрлиц

Ведомости

Из-за санкций США МТС-банк столкнулся с проблемами при конвертации долларов в рубли, жалобы на это поступали от юридических лиц и от индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил представитель банка в разговоре с РБК.

«Задержки с проведением конвертации коснулись только долларов США для юридических лиц. Из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты в долларах США с МТС-банком. Сейчас банк делает все возможное для возобновления конверсионных операций в долларах США для юрлиц», — сказал он.

При этом конвертация долларов в рубли для физических лиц по-прежнему доступна. Помимо этого, у юридических лиц сохраняется возможность осуществлять конверсионные операции с европейской валютой без ограничений.

24 февраля США расширили санкции против России. В частности, блокирующие санкции коснулись банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье». Кроме того, ограничения ввели против МТС-банка, Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), банка «Санкт-Петербург», Металлинвестбанка, СДМ-банка и Ланта-банка. Всего в списке 11 кредитных организаций. Ранее из App Store пропало приложение «МТС Pay».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных