ЕЦБ поднял ключевую ставку до 4,25%

По данным Евростата на конец июня, годовая инфляция в 20 странах еврозоны замедлилась до 5,5% после 6,1% в мае и 7% в апреле. Наибольшая инфляция в июне была зафиксирована в Словакии (11,3%), в Эстонии (9,%) и Хорватии (8,3%). Наименьшая – в Люксембурге (1%), Бельгии и Испании (1,6%), а также Греции и на Кипре (2,7%).