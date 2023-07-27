ЕЦБ поднял ключевую ставку до 4,25%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял ключевую ставку на 25 б.п. - с 4% до 4,25%, что стало девятым повышением подряд. Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЕЦБ принял решение о повышении сразу трех процентных ставок на 25 б.п., начиная со 2 августа 2023 г., следует из пресс-релиза. Соответственно, также повышены маржинальная и депозитная ставки до 4,5% и 3,75% соответственно.
Как пояснил регулятор, сегодняшнее повышение ставок отражает оценку Советом управляющих прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и силы воздействия на денежно-кредитную политику. По мнению ЕЦБ, подтверждаются ожидания того, что инфляция продолжит снижаться до конца года, но будет оставаться выше целевого уровня в течение длительного периода.
ЕЦБ также заверил, что готов скорректировать все свои инструменты, чтобы гарантировать возвращение инфляции к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе.
По данным Евростата на конец июня, годовая инфляция в 20 странах еврозоны замедлилась до 5,5% после 6,1% в мае и 7% в апреле. Наибольшая инфляция в июне была зафиксирована в Словакии (11,3%), в Эстонии (9,%) и Хорватии (8,3%). Наименьшая – в Люксембурге (1%), Бельгии и Испании (1,6%), а также Греции и на Кипре (2,7%).