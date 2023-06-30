Годовая инфляция в Еврозоне замедлилась до 5,5%
Годовая инфляция в 20 странах еврозоны по итогам июня замедлилась до 5,5% после 6,1% в мае и 7% в апреле, следует из предварительной оценки Евростата.
Рост цен на продукты питания, алкоголь и табак замедлился до 11,7% после 12,5% месяцем ранее. Энергоносители при этом дешевеют второй месяц подряд, ускорив снижение: цены на них опустились на 5,3% по сравнению с падением на 1,8% в мае. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 5,5% по сравнению с 5,8% в мае, а на услуги – на 5,4% по сравнению с 5,0% в прошлом месяце.
Базовая инфляция (показатель, в котором не учитываются цены на энергоресурсы и продовольствие. – «Ведомости») после двух месяцев снижения вновь ускорилась, составив 5,4% после 5,3% в мае.
Среди стран, по которым ведомство приводит предварительные данные, наибольшая инфляция зафиксирована в Словакии (11,3%), в Эстонии (9,%) и Хорватии (8,3%). Самый низкий рост цен продемонстрировали Люксембург (1%), Бельгия и Испания (1,6%), а также Греция и Кипр (2,7%).
15 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил в восьмой раз подряд ключевую ставку – на 25 б. п. до 4%. Регулятор ожидает общей инфляции в еврозоне по итогам года на уровне 5,4%, в 2024 г. – 3%, в 2025 г. – 2,2%. Прогнозы экономического роста на этот и следующий год были понижены – с 1,1 до 0,9% и с 1,6 до 1,5% соответственно. В 2025 г. ожидается рост на 1,6%. По прогнозу Еврокомиссии (ЕК), ВВП еврозоны в 2023 г. увеличится на 1,1%. В 2024 г. власти ожидают роста на 1,6%.
Экономика еврозоны в I квартале 2023 г. сократилась на 0,1%. Представитель Еврокомиссии Верле Нютс 8 июня подтвердила начало рецессии. Снижение коллективного ВВП в еврозоне идет второй квартал подряд. Аналогичная динамика была зафиксирована в IV квартале 2022 г. В середине мая в ЕК сообщили о значительном увеличении рисков для экономики ЕС. Первый и ключевой риск – это рост базовой инфляции, второй – развитие банковского кризиса, а третий – новый виток ценового ралли на энергетических рынках.