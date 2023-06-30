Годовая инфляция в Еврозоне замедлилась до 5,5%

15 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил в восьмой раз подряд ключевую ставку – на 25 б. п. до 4%. Регулятор ожидает общей инфляции в еврозоне по итогам года на уровне 5,4%, в 2024 г. – 3%, в 2025 г. – 2,2%. Прогнозы экономического роста на этот и следующий год были понижены – с 1,1 до 0,9% и с 1,6 до 1,5% соответственно. В 2025 г. ожидается рост на 1,6%. По прогнозу Еврокомиссии (ЕК), ВВП еврозоны в 2023 г. увеличится на 1,1%. В 2024 г. власти ожидают роста на 1,6%.