Qiwi опровергла информацию об отзыве лицензии у «Киви банка»
«Слухи о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию, недостоверны», – сказали в компании, отметив, что в предписании регулятора «Киви банку» нет упоминаний про лицензию.
25 июля компания сообщила, что получила предписание от ЦБ после выявления «недочетов» по итогам проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации. В связи с чем Qiwi временно и частично лимитировала вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета (1000 руб./месяц) и запретила снятие наличных. Ограничения вступили в силу с 23:30 того же дня.
Как писали «Ведомости», опираясь на мнения аналитиков, пока невозможно оценить влияние мер ЦБ на показатели деятельности Qiwi в силу отсутствия многих деталей и неопределенности в отношении сроков действия ограничений. Но введение ограничений указывает на возвращение регуляторных рисков в отношении Qiwi, отметили эксперты. По их мнению, это может повлиять на деятельность Qiwi и на отношение инвесторов к ее бумагам даже после потенциальной отмены ограничений.