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Финансы

Qiwi опровергла информацию об отзыве лицензии у «Киви банка»

Ведомости

В пресс-службе Qiwi не подтвердили сообщения в СМИ о том, что у «Киви банка» могут отозвать лицензию. Об этом сообщает ТАСС.

«Слухи о том, что у "Киви банка" могут отозвать лицензию, недостоверны», – сказали в компании, отметив, что в предписании регулятора «Киви банку» нет упоминаний про лицензию.

25 июля компания сообщила, что получила предписание от ЦБ после выявления «недочетов» по итогам проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации. В связи с чем Qiwi временно и частично лимитировала вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета (1000 руб./месяц) и запретила снятие наличных. Ограничения вступили в силу с 23:30 того же дня.

Как писали «Ведомости», опираясь на мнения аналитиков, пока невозможно оценить влияние мер ЦБ на показатели деятельности Qiwi в силу отсутствия многих деталей и неопределенности в отношении сроков действия ограничений. Но введение ограничений указывает на возвращение регуляторных рисков в отношении Qiwi, отметили эксперты. По их мнению, это может повлиять на деятельность Qiwi и на отношение инвесторов к ее бумагам даже после потенциальной отмены ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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