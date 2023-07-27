Qiwi опровергла информацию об отзыве лицензии у «Киви банка»

Как писали «Ведомости», опираясь на мнения аналитиков, пока невозможно оценить влияние мер ЦБ на показатели деятельности Qiwi в силу отсутствия многих деталей и неопределенности в отношении сроков действия ограничений. Но введение ограничений указывает на возвращение регуляторных рисков в отношении Qiwi, отметили эксперты. По их мнению, это может повлиять на деятельность Qiwi и на отношение инвесторов к ее бумагам даже после потенциальной отмены ограничений.