Расписки Qiwi снижаются на новостях об ограничениях переводов

Пока невозможно оценить влияние мер ЦБ на показатели деятельности Qiwi в силу отсутствия многих деталей и неопределенности в отношении сроков действия ограничений, пишут аналитики «Моих инвестиций» Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова в Telegram-канале. Но введение ограничений против «Киви банка» указывает на возвращение регуляторных рисков в отношении Qiwi, продолжают эксперты. По их мнению, это может оказывать негативное влияние на деятельность Qiwi и на отношение инвесторов к ее бумагам даже после потенциальной отмены ограничений.