Расписки Qiwi снижаются на новостях об ограничениях переводов

Расписки Qiwi снижаются на новостях об ограничениях переводовПоследствия пока оценить сложно, но у компании есть подушка ликвидности, говорят эксперты
Депозитарные расписки Qiwi рухнули на 11% до 591 руб. за штуку после новостей об ограничениях на переводы с кошельков из-за предписания со стороны ЦБ. Падение бумаг на Мосбирже началось на вечерней сессии 25 июля – сообщение группы о мерах регулятора против «Киви банка» компания распространила около 23:00 мск (вечерняя сессия заканчивается в полночь). В среду, 26 июля, падение на максимуме достигало 6,5%. Позднее оно скорректировалось: по данным на 13:50 мск расписки торгуются по 620 руб., теряя 1,6%.
Ночью 25 июля Qiwi сообщила, что временно и частично лимитировала вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета (1000 руб./месяц) и запретила снятие наличных. Ограничения вступили в силу с 23:30 того же дня по московскому времени. Предписание компании выдал ЦБ после выявления «недочетов» по итогам проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации.
Пока невозможно оценить влияние мер ЦБ на показатели деятельности Qiwi в силу отсутствия многих деталей и неопределенности в отношении сроков действия ограничений, пишут аналитики «Моих инвестиций» Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова в Telegram-канале. Но введение ограничений против «Киви банка» указывает на возвращение регуляторных рисков в отношении Qiwi, продолжают эксперты. По их мнению, это может оказывать негативное влияние на деятельность Qiwi и на отношение инвесторов к ее бумагам даже после потенциальной отмены ограничений.
Расписки Qiwi будут под давлением в ближайшие дни, пишут аналитики «Атона» в клиентской рассылке. Ограничения на снятие денег могут привести к значительному оттоку клиентов и оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты компании, продолжают эксперты. При этом Qiwi обладает «огромной подушкой ликвидности», а оценка ее бумаг низкая – 4,0x по мультипликатору P/E (сравнивает стоимость компании с ее чистой прибылью), указывают в «Атоне».
По расчетам аналитиков «Моих инвестиций», «подушка ликвидности» Qiwi (собственные чистые денежные средства на балансе, включая краткосрочные финансовые вложения) на конец I квартала 2023 г. могла составить около 35 млрд руб. при рыночной капитализации компании 42 млрд руб. по состоянию на 25 июля. Несмотря на это, аналитики сохраняют осторожный взгляд на бумаги Qiwi в силу высоких рисков.