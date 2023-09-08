ЦБ: банки продолжили наращивать объемы потребительского кредитования в августе
Российские банки продолжили увеличивать объем розничного кредитования в августе за счет высокого спроса на ипотеку. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
«По оперативным данным, в августе наращивание розничного кредитования продолжилось, в основном за счет долгосрочного сегмента. Этому способствовало сохранение высокого спроса на ипотеку», — отметил регулятор.
В июле россияне оформили ссуды на жилье на общую сумму 647 млрд руб. Годовой прирост портфеля ипотечных кредитов достиг 23,4%. А прирост розничного кредитного портфеля составил 18,8% (на 1% больше, чем в июне).
Во второй половине августа банки скорректировали ставки для розничных клиентов после повышения ключевой ставки Центробанка до 12% годовых. Заметнее всего увеличилась стоимость заемов в ипотечном сегменте на первичном и вторичном рынке.
По прогнозу регулятора, рост кредитных ставок может спровоцировать падение кредитной активности до конца 2023 г., хотя популярность программ по льготной ипотеке сохранится. Банк России допустил, что условия этих программ могут пересмотреть.
В августе россияне взяли рекордный объем кредитов на общую сумму 1,81 трлн руб. По сравнению с предыдущим месяцем, показатель увеличился на 18,43%. Среди них — 216 500 ипотечных кредитов на сумму 860,3 млрд руб.