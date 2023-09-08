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Финансы

ЦБ: банки продолжили наращивать объемы потребительского кредитования в августе

Ведомости

Российские банки продолжили увеличивать объем розничного кредитования в августе за счет высокого спроса на ипотеку. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«По оперативным данным, в августе наращивание розничного кредитования продолжилось, в основном за счет долгосрочного сегмента. Этому способствовало сохранение высокого спроса на ипотеку», — отметил регулятор.

В июле россияне оформили ссуды на жилье на общую сумму 647 млрд руб. Годовой прирост портфеля ипотечных кредитов достиг 23,4%. А прирост розничного кредитного портфеля составил 18,8% (на 1% больше, чем в июне).

Во второй половине августа банки скорректировали ставки для розничных клиентов после повышения ключевой ставки Центробанка до 12% годовых. Заметнее всего увеличилась стоимость заемов в ипотечном сегменте на первичном и вторичном рынке. 

По прогнозу регулятора, рост кредитных ставок может спровоцировать падение кредитной активности до конца 2023 г., хотя популярность программ по льготной ипотеке сохранится. Банк России допустил, что условия этих программ могут пересмотреть.

В августе россияне взяли рекордный объем кредитов на общую сумму 1,81 трлн руб. По сравнению с предыдущим месяцем, показатель увеличился на 18,43%. Среди них — 216 500 ипотечных кредитов на сумму 860,3 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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