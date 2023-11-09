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Финансы

В трех банках объяснили хакерской атакой сообщения о заморозке вкладов на сайтах

Ведомости

БЖФ Банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и Фора-Банк заявили о недостоверности сообщений о заморозке вкладов на их сайтах. В финансовых организациях объяснили появление новостей хакерской атакой.

«Информация, опубликованная несколькими интернет-ресурсами о заморозке вкладов физических лиц, не соответствует действительности. Банк полностью выполняет свои обязательства перед клиентами. Сайт ВБРР подвергся хакерской атаке наряду с еще несколькими банками. Последствия вторжения на сайт оперативно устранены», – прокомментировали в ВБРР. Аналогичные сообщения появились на сайтах БЖФ Банка и Фора-Банка.

В размещенных хакерами сообщениях говорилось, что банки переходят на «особый режим работы»: якобы временно приостанавливаются операции по вкладам и счетам физлиц. Средства на счетах, превышающие 1,4 млн руб., автоматически переводятся в облигации госзайма, а остаток замораживается, передает Readovka.

Две недели назад Сбербанк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой. Хакеры хотели вывести из строя сайт банка, отправляя 1 млн запросов в секунду, однако попытки не привели к результату. По словам резидент – председатель правления банка Германа Грефа, на рынке появились «некие новые очень квалифицированные преступники», которые регулярно атакуют крупнейшие российские ресурсы.

30 октября злоумышленники взломали сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир». В НСПК сообщили, что сайт является лишь «визиткой» и не содержит конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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