В трех банках объяснили хакерской атакой сообщения о заморозке вкладов на сайтах
БЖФ Банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и Фора-Банк заявили о недостоверности сообщений о заморозке вкладов на их сайтах. В финансовых организациях объяснили появление новостей хакерской атакой.
«Информация, опубликованная несколькими интернет-ресурсами о заморозке вкладов физических лиц, не соответствует действительности. Банк полностью выполняет свои обязательства перед клиентами. Сайт ВБРР подвергся хакерской атаке наряду с еще несколькими банками. Последствия вторжения на сайт оперативно устранены», – прокомментировали в ВБРР. Аналогичные сообщения появились на сайтах БЖФ Банка и Фора-Банка.
В размещенных хакерами сообщениях говорилось, что банки переходят на «особый режим работы»: якобы временно приостанавливаются операции по вкладам и счетам физлиц. Средства на счетах, превышающие 1,4 млн руб., автоматически переводятся в облигации госзайма, а остаток замораживается, передает Readovka.
Две недели назад Сбербанк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой. Хакеры хотели вывести из строя сайт банка, отправляя 1 млн запросов в секунду, однако попытки не привели к результату. По словам резидент – председатель правления банка Германа Грефа, на рынке появились «некие новые очень квалифицированные преступники», которые регулярно атакуют крупнейшие российские ресурсы.
30 октября злоумышленники взломали сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир». В НСПК сообщили, что сайт является лишь «визиткой» и не содержит конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре.