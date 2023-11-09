В трех банках объяснили хакерской атакой сообщения о заморозке вкладов на сайтах

Две недели назад Сбербанк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой. Хакеры хотели вывести из строя сайт банка, отправляя 1 млн запросов в секунду, однако попытки не привели к результату. По словам резидент – председатель правления банка Германа Грефа, на рынке появились «некие новые очень квалифицированные преступники», которые регулярно атакуют крупнейшие российские ресурсы.