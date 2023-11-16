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Финансы

Международные резервы России выросли до $577,3 млрд

Ведомости

Международные резервы России за неделю 3-10 ноября увеличились на $300 млн до $577,3 млрд, сообщается на сайте ЦБ.

«Объем международных резервов по состоянию на 10 ноября составил $577,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,3 млрд, или на 0,1%, вследствие положительной переоценки», – говорится в сообщении.

За предшествовавшую неделю 27 октября – 3 ноября показатель увеличился на $1,5 млрд. По итогам октября, сообщал ранее регулятор, российские резервы увеличились на 1,24% до $576,98 млрд. С начала года показатель снизился на 1,01% ($5,9 млрд). Валютные резервы за месяц уменьшились на 0,26% до $427,4 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на 5,82% со $144,49 млрд до $148,68 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России в 2022 г., а также заморозили российские активы за рубежом. В мае 2023 г. в Еврокомиссии уточнили, что страны ЕС заблокировали порядка 200 млрд евро активов ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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