Международные резервы России выросли до $577,3 млрд
Международные резервы России за неделю 3-10 ноября увеличились на $300 млн до $577,3 млрд, сообщается на сайте ЦБ.
«Объем международных резервов по состоянию на 10 ноября составил $577,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,3 млрд, или на 0,1%, вследствие положительной переоценки», – говорится в сообщении.
За предшествовавшую неделю 27 октября – 3 ноября показатель увеличился на $1,5 млрд. По итогам октября, сообщал ранее регулятор, российские резервы увеличились на 1,24% до $576,98 млрд. С начала года показатель снизился на 1,01% ($5,9 млрд). Валютные резервы за месяц уменьшились на 0,26% до $427,4 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на 5,82% со $144,49 млрд до $148,68 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России в 2022 г., а также заморозили российские активы за рубежом. В мае 2023 г. в Еврокомиссии уточнили, что страны ЕС заблокировали порядка 200 млрд евро активов ЦБ.