Международные резервы РФ в октябре выросли на 1,24%

С начала года показатель снизился на 1,01% ($5,9 млрд). Валютные резервы за месяц уменьшились на 0,26% до $427,4 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на 5,82% со $144,49 млрд до $148,68 млрд.