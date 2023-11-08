Международные резервы РФ в октябре выросли на 1,24%
Международные резервы России увеличились за октябрь на 1,24%, составив $576,98 млрд по состоянию на 1 ноября, сообщается на сайте ЦБ.
С начала года показатель снизился на 1,01% ($5,9 млрд). Валютные резервы за месяц уменьшились на 0,26% до $427,4 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на 5,82% со $144,49 млрд до $148,68 млрд.
За сентябрь показатель сократился на 2,17%, сообщал ранее регулятор. Валютные резервы за месяц уменьшились на 1,9%, а стоимость монетарного золота в резервах в сентябре сократилась на 2,9%.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России в 2022 г., а также заморозили российские активы за рубежом. В мае 2023 г. в Еврокомиссии уточнили, что страны ЕС заблокировали порядка 200 млрд евро активов ЦБ. В частности, передать российские активы Украине стремится Эстония. 7 ноября соответствующий законопроект поддержала конституционная комиссия парламента страны.
Как сообщали американские СМИ, Белый дом все больше настаивает на передаче Украине заблокированных активов ЦБ. По данным The Washington Post, «если бы Вашингтон действовал в одиночку», он мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США.