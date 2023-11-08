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Финансы

Международные резервы РФ в октябре выросли на 1,24%

Ведомости

Международные резервы России увеличились за октябрь на 1,24%, составив $576,98 млрд по состоянию на 1 ноября, сообщается на сайте ЦБ.

С начала года показатель снизился на 1,01% ($5,9 млрд). Валютные резервы за месяц уменьшились на 0,26% до $427,4 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на 5,82% со $144,49 млрд до $148,68 млрд.

За сентябрь показатель сократился на 2,17%, сообщал ранее регулятор. Валютные резервы за месяц уменьшились на 1,9%, а стоимость монетарного золота в резервах в сентябре сократилась на 2,9%.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

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На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России в 2022 г., а также заморозили российские активы за рубежом. В мае 2023 г. в Еврокомиссии уточнили, что страны ЕС заблокировали порядка 200 млрд евро активов ЦБ. В частности, передать российские активы Украине стремится Эстония. 7 ноября соответствующий законопроект поддержала конституционная комиссия парламента страны.

Как сообщали американские СМИ, Белый дом все больше настаивает на передаче Украине заблокированных активов ЦБ. По данным The Washington Post, «если бы Вашингтон действовал в одиночку», он мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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