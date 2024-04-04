Первые банкоматы «Тинькофф банка» появятся в Симферополе, Ялте и Севастополе
В Крыму началась установка первых на полуострове 20 банкоматов «Тинькофф банка», говорится в сообщении компании.
«Тинькофф» расширяет сеть банкоматов в российских регионах и начал установку первых 20 устройств в Симферополе, Ялте и городе федерального значения Севастополь», – рассказали в банке.
Устройства поддерживают все привычные сервисы, в том числе внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт и телефонов, обмен валюты.
После ввода в эксплуатацию первой партии банк намерен увеличивать количество устройств в Крыму.
В феврале служба поддержки кредитной организации сообщила, что в Крым начнут доставляться дебетовые и кредитные карты. Получить их можно в Симферополе и Севастополе.
Сейчас в Крыму работают семь банков: Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), АБ «Россия», Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР), Промсвязьбанк и Сбербанк.
Последние два банка открыли первые отделения на полуострове после начала спецоперации на Украине и попадания под санкции. В мае 2022 г. в Симферополе и в Севастополе заработал Промсвязьбанк. «Сбер» установил первые банкоматы в республике в январе 2023 г. Спустя ровно год банк открыл в Симферополе головное отделение по Крыму.
В конце января президент РФ Владимир Путин также заявил, что банки и другие крупные финансовые учреждения не должны опасаться санкций и начать активную работу в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Первым российским банком, который начал работать на этих территориях, стал Промсвязьбанк.