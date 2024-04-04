Первые банкоматы «Тинькофф банка» появятся в Симферополе, Ялте и Севастополе

Последние два банка открыли первые отделения на полуострове после начала спецоперации на Украине и попадания под санкции. В мае 2022 г. в Симферополе и в Севастополе заработал Промсвязьбанк. «Сбер» установил первые банкоматы в республике в январе 2023 г. Спустя ровно год банк открыл в Симферополе головное отделение по Крыму.