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Первые банкоматы «Тинькофф банка» появятся в Симферополе, Ялте и Севастополе

Ведомости

В Крыму началась установка первых на полуострове 20 банкоматов «Тинькофф банка», говорится в сообщении компании.

«Тинькофф» расширяет сеть банкоматов в российских регионах и начал установку первых 20 устройств в Симферополе, Ялте и городе федерального значения Севастополь», – рассказали в банке.

Устройства поддерживают все привычные сервисы, в том числе внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт и телефонов, обмен валюты.

После ввода в эксплуатацию первой партии банк намерен увеличивать количество устройств в Крыму.

В феврале служба поддержки кредитной организации сообщила, что в Крым начнут доставляться дебетовые и кредитные карты. Получить их можно в Симферополе и Севастополе.

Сейчас в Крыму работают семь банков: Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), АБ «Россия», Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР), Промсвязьбанк и Сбербанк

Последние два банка открыли первые отделения на полуострове после начала спецоперации на Украине и попадания под санкции. В мае 2022 г. в Симферополе и в Севастополе заработал Промсвязьбанк. «Сбер» установил первые банкоматы в республике в январе 2023 г. Спустя ровно год банк открыл в Симферополе головное отделение по Крыму.

В конце января президент РФ Владимир Путин также заявил, что банки и другие крупные финансовые учреждения не должны опасаться санкций и начать активную работу в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Первым российским банком, который начал работать на этих территориях, стал Промсвязьбанк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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