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ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства.

По данным ведомства, в рекламе банка утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. Информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени. Альфа-банк также представил свой продукт как «лучшую программу лояльности», указав объективные критерии сравнения услуги в непродолжительной поясняющей сноске.

«Такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», – говорится в сообщении ведомства.

Банк привлекут к административной ответственности, если нарушение будет установлено.

9 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела против Альфа-банка из-за нарушения рекламного законодательства.

В ведомстве уточнили, что в рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени.

В конце января ФАС России признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка вводящей потребителей в заблуждение и выдала кредитной организации предписание о прекращении нарушения закона. В ведомстве рассказали, что в рекламе говорилось о возможности осуществлять все переводы и платежи по дебетовой карте бесплатно. При этом информация об ограничениях такой опции не была указана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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