ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

В конце января ФАС России признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка вводящей потребителей в заблуждение и выдала кредитной организации предписание о прекращении нарушения закона. В ведомстве рассказали, что в рекламе говорилось о возможности осуществлять все переводы и платежи по дебетовой карте бесплатно. При этом информация об ограничениях такой опции не была указана.