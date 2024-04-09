ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства.
По данным ведомства, в рекламе банка утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. Информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени. Альфа-банк также представил свой продукт как «лучшую программу лояльности», указав объективные критерии сравнения услуги в непродолжительной поясняющей сноске.
«Такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», – говорится в сообщении ведомства.
Банк привлекут к административной ответственности, если нарушение будет установлено.
9 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела против Альфа-банка из-за нарушения рекламного законодательства.
В ведомстве уточнили, что в рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени.
В конце января ФАС России признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка вводящей потребителей в заблуждение и выдала кредитной организации предписание о прекращении нарушения закона. В ведомстве рассказали, что в рекламе говорилось о возможности осуществлять все переводы и платежи по дебетовой карте бесплатно. При этом информация об ограничениях такой опции не была указана.