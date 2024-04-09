Минфин США хочет ввести вторичные санкции против криптовалютных бирж

«Наша проблема заключается в том, что действующие лица все чаще находят способы скрывать свою личность и перемещать ресурсы с помощью виртуальной валюты», – заявил заместитель министра финансов Адевале О. Адейемо в письменных показаниях перед слушаниями в сенате.