/ Финансы

Минфин США хочет ввести вторичные санкции против криптовалютных бирж

Ведомости

Министерство финансов США просит законодателей расширить свои полномочия для использования их против иностранных поставщиков криптовалютных услуг в рамках защиты национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Наша проблема заключается в том, что действующие лица все чаще находят способы скрывать свою личность и перемещать ресурсы с помощью виртуальной валюты», – заявил заместитель министра финансов Адевале О. Адейемо в письменных показаниях перед слушаниями в сенате.

Он также отметил, что, например, террористы, всегда «ищут новые способы перемещения своих ресурсов в свете действий, которые мы предпринимаем для лишения их доступа к традиционной финансовой системе».

Адейемо хочет, чтобы законодатели одобрили инструмент вторичных санкций, направленных на иностранных поставщиков цифровых активов.

«Новый инструмент вторичных санкций поможет казначейству усовершенствовать свои возможности и учесть технологические изменения, которые сделали высокоэффективные инструменты в контексте традиционных платежей менее эффективными в отношении виртуальных валют», – сказал он.

Казначейство также может расширить сферу своего влияния, чтобы охватить ключевых игроков на рынке цифровых активов, таких как криптовалютные биржи. Оно просит предоставить ему право преследовать криптоплатформы, базирующиеся за рубежом, если они наносят ущерб национальной безопасности США, используя преимущества финансовой системы страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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