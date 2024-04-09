Минфин США хочет ввести вторичные санкции против криптовалютных бирж
Министерство финансов США просит законодателей расширить свои полномочия для использования их против иностранных поставщиков криптовалютных услуг в рамках защиты национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Наша проблема заключается в том, что действующие лица все чаще находят способы скрывать свою личность и перемещать ресурсы с помощью виртуальной валюты», – заявил заместитель министра финансов Адевале О. Адейемо в письменных показаниях перед слушаниями в сенате.
Он также отметил, что, например, террористы, всегда «ищут новые способы перемещения своих ресурсов в свете действий, которые мы предпринимаем для лишения их доступа к традиционной финансовой системе».
Адейемо хочет, чтобы законодатели одобрили инструмент вторичных санкций, направленных на иностранных поставщиков цифровых активов.
«Новый инструмент вторичных санкций поможет казначейству усовершенствовать свои возможности и учесть технологические изменения, которые сделали высокоэффективные инструменты в контексте традиционных платежей менее эффективными в отношении виртуальных валют», – сказал он.
Казначейство также может расширить сферу своего влияния, чтобы охватить ключевых игроков на рынке цифровых активов, таких как криптовалютные биржи. Оно просит предоставить ему право преследовать криптоплатформы, базирующиеся за рубежом, если они наносят ущерб национальной безопасности США, используя преимущества финансовой системы страны.