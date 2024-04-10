Суд взыскал с Euroclear Bank $44,07 млн в пользу УБРиР

«Ведомости» в январе писали, что инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665. Указ, принятый в сентябре 2023 г., позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным бумагам за счет средств на спецсчетах типа И.