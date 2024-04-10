Суд взыскал с Euroclear Bank $44,07 млн в пользу УБРиР
Арбитражный суд Свердловской области взыскал с Euroclear Bank $44,07 млн в пользу Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), следует из картотеки суда.
Иск был удовлетворен частично. Euroclear также обязали выплатить 197 163 руб. в рамках возмещения расходов на оплату госпошлины.
Иными лицами по делу выступили Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) и «Вуз-Банк». В пользу «Вуз-Банка» с Euroclear было взыскано $24,2 млн и 195 394 руб. на возмещение расходов по госпошлине.
В феврале стало известно, что чистый процентный доход финансовой группы Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, составил 5,5 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро приходится на проценты от замороженных в феврале 2022 г. российских активов.
«Ведомости» в январе писали, что инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665. Указ, принятый в сентябре 2023 г., позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным бумагам за счет средств на спецсчетах типа И.