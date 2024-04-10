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Суд взыскал с Euroclear Bank $44,07 млн в пользу УБРиР

Ведомости

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с Euroclear Bank $44,07 млн в пользу Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), следует из картотеки суда.

Иск был удовлетворен частично. Euroclear также обязали выплатить 197 163 руб. в рамках возмещения расходов на оплату госпошлины. 

Иными лицами по делу выступили Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) и «Вуз-Банк». В пользу «Вуз-Банка» с Euroclear было взыскано $24,2 млн и 195 394 руб. на возмещение расходов по госпошлине.

5 апреля столичный Арбитражный суд взыскал с Euroclear Bank $20,7 млн в пользу «Ростсельмаша». Кроме того, Euroclear Bank обязали оплатить госпошлину в размере 200 000 руб. В качестве третьего лица к делу был привлечен Росбанк.

В феврале стало известно, что чистый процентный доход финансовой группы Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, составил 5,5 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро приходится на проценты от замороженных в феврале 2022 г. российских активов.

«Ведомости» в январе писали, что инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665. Указ, принятый в сентябре 2023 г., позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным бумагам за счет средств на спецсчетах типа И.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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