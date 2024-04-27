ЦБ: в пенсионной системе РФ на конец 2023 года накоплено свыше 7,5 трлн рублей
Совокупный портфель пенсионных средств в 2023 г. вырос на 7,2% и на конец 2023 г. превысил 7,5 трлн руб., сообщил Банк России.
Согласно регулятору, положительная динамика связана с доходностью от инвестирования и притоком средств в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) от частных лиц.
Наибольшими темпами росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они увеличились на 9,2% по итогам прошлого года, а их объем достиг 1,8 трлн руб. Пенсионные накопления НПФ повысились на 6,8% до 3,3 трлн руб. Пенсионные накопления Социального фонда России увеличились на 6,2% до 2,4 трлн руб.
В феврале Центробанк РФ обновил базовый стандарт для НПФ. Документ, который утвердил регулятор, вводит период охлаждения при заключении договоров НПО. Теперь клиент вправе в течение 14 дней расторгнуть договор, оформленный с НПФ через агента. Ранее только некоторые НПФ добровольно применяли подобные практики. Также в новой редакции базового стандарта был расширен перечень сведений в ключевом информационном документе, который негосударственный пенсионный фонд предоставляет клиентам перед заключением договора.