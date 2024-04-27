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ЦБ: в пенсионной системе РФ на конец 2023 года накоплено свыше 7,5 трлн рублей

Ведомости

Совокупный портфель пенсионных средств в 2023 г. вырос на 7,2% и на конец 2023 г. превысил 7,5 трлн руб., сообщил Банк России.

Согласно регулятору, положительная динамика связана с доходностью от инвестирования и притоком средств в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) от частных лиц.

Наибольшими темпами росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они увеличились на 9,2% по итогам прошлого года, а их объем достиг 1,8 трлн руб. Пенсионные накопления НПФ повысились на 6,8% до 3,3 трлн руб. Пенсионные накопления Социального фонда России увеличились на 6,2% до 2,4 трлн руб.

В феврале Центробанк РФ обновил базовый стандарт для НПФ. Документ, который утвердил регулятор, вводит период охлаждения при заключении договоров НПО. Теперь клиент вправе в течение 14 дней расторгнуть договор, оформленный с НПФ через агента. Ранее только некоторые НПФ добровольно применяли подобные практики. Также в новой редакции базового стандарта был расширен перечень сведений в ключевом информационном документе, который негосударственный пенсионный фонд предоставляет клиентам перед заключением договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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