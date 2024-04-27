ЦБ: в пенсионной системе РФ на конец 2023 года накоплено свыше 7,5 трлн рублей

В феврале Центробанк РФ обновил базовый стандарт для НПФ. Документ, который утвердил регулятор, вводит период охлаждения при заключении договоров НПО. Теперь клиент вправе в течение 14 дней расторгнуть договор, оформленный с НПФ через агента. Ранее только некоторые НПФ добровольно применяли подобные практики. Также в новой редакции базового стандарта был расширен перечень сведений в ключевом информационном документе, который негосударственный пенсионный фонд предоставляет клиентам перед заключением договора.