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Росфинмониторинг предлагает привлечь НСПК к борьбе с отмыванием доходов

Ведомости

Росфинмониторинг предложил внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов для того, чтобы у ведомства появилась возможность запрашивать сведения у Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Сейчас сведения об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир» Росфинмониторинг запрашивает у банков. Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволят ведомству обращаться за информацией напрямую к НСПК.

«Преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений», – сказал представитель службы.

Он также добавил, что изменение в закон позволит снизить нагрузку на кредитные организации, поскольку уменьшится количество запросов от ведомства.

24 апреля на организованном Росфинмониторингом международном форуме по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма представители финансовых разведок России и дружественных ей стран (Бразилия, Иран, Китай, Киргизия, ОАЭ и др.) выступили за совместное регулирование рынка виртуальных валют. По словам главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, во многих странах мира нарастает их использование в схемах преступных расчетов и легализации. В то же время в России, несмотря на наличие у граждан криптовалюты, эта область пока никак не регулируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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