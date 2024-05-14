Росфинмониторинг предлагает привлечь НСПК к борьбе с отмыванием доходов
Сейчас сведения об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир» Росфинмониторинг запрашивает у банков. Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволят ведомству обращаться за информацией напрямую к НСПК.
«Преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений», – сказал представитель службы.
Он также добавил, что изменение в закон позволит снизить нагрузку на кредитные организации, поскольку уменьшится количество запросов от ведомства.
24 апреля на организованном Росфинмониторингом международном форуме по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма представители финансовых разведок России и дружественных ей стран (Бразилия, Иран, Китай, Киргизия, ОАЭ и др.) выступили за совместное регулирование рынка виртуальных валют. По словам главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, во многих странах мира нарастает их использование в схемах преступных расчетов и легализации. В то же время в России, несмотря на наличие у граждан криптовалюты, эта область пока никак не регулируется.