Росфинмониторинг предлагает привлечь НСПК к борьбе с отмыванием доходов

24 апреля на организованном Росфинмониторингом международном форуме по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма представители финансовых разведок России и дружественных ей стран (Бразилия, Иран, Китай, Киргизия, ОАЭ и др.) выступили за совместное регулирование рынка виртуальных валют. По словам главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, во многих странах мира нарастает их использование в схемах преступных расчетов и легализации. В то же время в России, несмотря на наличие у граждан криптовалюты, эта область пока никак не регулируется.