/ Финансы

Финансовые разведки дружественных стран призвали зарегулировать криптовалюты

Это сейчас самая очевидная проблема в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Представители финансовых разведок России и дружественных ей стран предлагают вместе зарегулировать рынок виртуальных валют. Такие заявления прозвучали 24 апреля на организованном Росфинмониторингом международном форуме актуальных вопросов противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В мероприятии приняли участие представители финансовых разведок Бразилии, Ирана, Китая, Киргизии, ОАЭ и других стран, а также ООН.

В условиях правовой неопределенности оборота криптовалют во многих странах мира нарастает их использование в схемах преступных расчетов и отмывания денег, отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в своем выступлении. По его словам, такие новые технологии, как блокчейн, имеют большой потенциал, но одновременно делают глобальную финансовую систему более уязвимой. «Я за урегулированность», – заявил он позже журналистам в кулуарах форума.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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