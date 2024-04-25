Финансовые разведки дружественных стран призвали зарегулировать криптовалюты

Финансовые разведки дружественных стран призвали зарегулировать криптовалютыЭто сейчас самая очевидная проблема в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма
Представители финансовых разведок России и дружественных ей стран предлагают вместе зарегулировать рынок виртуальных валют. Такие заявления прозвучали 24 апреля на организованном Росфинмониторингом международном форуме актуальных вопросов противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В мероприятии приняли участие представители финансовых разведок Бразилии, Ирана, Китая, Киргизии, ОАЭ и других стран, а также ООН.
В условиях правовой неопределенности оборота криптовалют во многих странах мира нарастает их использование в схемах преступных расчетов и отмывания денег, отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в своем выступлении. По его словам, такие новые технологии, как блокчейн, имеют большой потенциал, но одновременно делают глобальную финансовую систему более уязвимой. «Я за урегулированность», – заявил он позже журналистам в кулуарах форума.