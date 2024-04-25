Финансовые разведки дружественных стран призвали зарегулировать криптовалюты

В условиях правовой неопределенности оборота криптовалют во многих странах мира нарастает их использование в схемах преступных расчетов и отмывания денег, отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в своем выступлении. По его словам, такие новые технологии, как блокчейн, имеют большой потенциал, но одновременно делают глобальную финансовую систему более уязвимой. «Я за урегулированность», – заявил он позже журналистам в кулуарах форума.