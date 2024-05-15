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Набиуллина видит потенциал в развитии цифровых финансовых активов

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что видит потенциал в развитии цифровых финансовых активов (ЦФА).

«Я вижу в ЦФА большой потенциал, и я не совсем согласна с тем, что это развивается только на арбитраже. <...> ЦФА ассоциируется с инновациями, потенциал ЦФА не до конца раскрыт», – сообщила она в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

Она добавила, что беседы с потенциальными инвесторами и с потенциальными эмитентами показывают, что ЦФА – это удобная форма структурирования сделок.

11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать ЦФА в международных расчетах.

Согласно федеральному закону о ЦФА, цифровыми финансовыми активами в РФ признаются «цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг». Платформ по выпуску ЦФА в реестре Центробанка России в настоящее время 10: три банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк»), НРД, «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» («Токеон») и «Блокчейн хаб» (входит в экосистему МТС). Оператор для обмена и создания вторичного рынка ЦФА в реестре пока только один – Мосбиржа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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