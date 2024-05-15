Набиуллина видит потенциал в развитии цифровых финансовых активов
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что видит потенциал в развитии цифровых финансовых активов (ЦФА).
«Я вижу в ЦФА большой потенциал, и я не совсем согласна с тем, что это развивается только на арбитраже. <...> ЦФА ассоциируется с инновациями, потенциал ЦФА не до конца раскрыт», – сообщила она в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
Она добавила, что беседы с потенциальными инвесторами и с потенциальными эмитентами показывают, что ЦФА – это удобная форма структурирования сделок.
11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать ЦФА в международных расчетах.
Согласно федеральному закону о ЦФА, цифровыми финансовыми активами в РФ признаются «цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг». Платформ по выпуску ЦФА в реестре Центробанка России в настоящее время 10: три банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк»), НРД, «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» («Токеон») и «Блокчейн хаб» (входит в экосистему МТС). Оператор для обмена и создания вторичного рынка ЦФА в реестре пока только один – Мосбиржа.