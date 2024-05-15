Набиуллина видит потенциал в развитии цифровых финансовых активов

Согласно федеральному закону о ЦФА, цифровыми финансовыми активами в РФ признаются «цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг». Платформ по выпуску ЦФА в реестре Центробанка России в настоящее время 10: три банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк»), НРД, «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» («Токеон») и «Блокчейн хаб» (входит в экосистему МТС). Оператор для обмена и создания вторичного рынка ЦФА в реестре пока только один – Мосбиржа.