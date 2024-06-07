Президент РФ напомнил о необходимости стимулировать выход компаний на биржу

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что капитализация российского фондового рынка может вырасти в два раза к 2030 г. по сравнению с текущим уровнем. Она должна составить 66% валового внутреннего продукта (ВВП), отмечал президент. По итогам 2023 г. капитализация российского фондового рынка составила 33,3% от ВВП.