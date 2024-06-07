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Президент РФ напомнил о необходимости стимулировать выход компаний на биржу

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал правительство с Центробанком предложить дополнительные меры, чтобы стимулировать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами. Предложение прозвучало в ходе выступления главы государства на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин также обратился к министерству финансов и  Центральному банку с призывом подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний.

«Издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками, с размещением и так далее, нужно максимально сократить. И, конечно, необходимо обеспечить приток на финансовый рынок так называемых "длинных денег", включая долгосрочные сбережения граждан», – сказал президент.

По словам Путина, на сегодняшний день в России почти 30 млн так называемых розничных инвесторов, общий объем активов которых за год увеличился в полтора раза и составил более 9 трлн руб.

«При этом спрос на размещение акций российских компаний за это время стабильно превышал предложение», – подчеркнул российский лидер.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что капитализация российского фондового рынка может вырасти в два раза к 2030 г. по сравнению с текущим уровнем. Она должна составить 66% валового внутреннего продукта (ВВП), отмечал президент. По итогам 2023 г. капитализация российского фондового рынка составила 33,3% от ВВП.

7 июня в зале конгрессов «Экспофорума» проходит пленарное заседание ПМЭФа с участием президента России. Заседание модерирует политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Путин посвятил свое выступление экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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