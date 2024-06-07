Президент РФ напомнил о необходимости стимулировать выход компаний на биржу
Президент России Владимир Путин призвал правительство с Центробанком предложить дополнительные меры, чтобы стимулировать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами. Предложение прозвучало в ходе выступления главы государства на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин также обратился к министерству финансов и Центральному банку с призывом подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний.
«Издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками, с размещением и так далее, нужно максимально сократить. И, конечно, необходимо обеспечить приток на финансовый рынок так называемых "длинных денег", включая долгосрочные сбережения граждан», – сказал президент.
По словам Путина, на сегодняшний день в России почти 30 млн так называемых розничных инвесторов, общий объем активов которых за год увеличился в полтора раза и составил более 9 трлн руб.
«При этом спрос на размещение акций российских компаний за это время стабильно превышал предложение», – подчеркнул российский лидер.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что капитализация российского фондового рынка может вырасти в два раза к 2030 г. по сравнению с текущим уровнем. Она должна составить 66% валового внутреннего продукта (ВВП), отмечал президент. По итогам 2023 г. капитализация российского фондового рынка составила 33,3% от ВВП.
7 июня в зале конгрессов «Экспофорума» проходит пленарное заседание ПМЭФа с участием президента России. Заседание модерирует политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Путин посвятил свое выступление экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее.