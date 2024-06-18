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СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями «СПБ биржи»

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании рынком на торгах акциями «СПБ биржи». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Сама площадка подтвердила факт возбуждения дела.

Поводом стала ситуация с подложным заявлением о банкротстве биржи в ноябре 2023 г., из-за чего акции площадки в момент рухнули на 35%. Дело было возбуждено в конце мая этого года по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы. Собеседник РБК пояснил, что при резком изменении стоимости акций биржи неустановленные лица могли получить излишний доход за счет колебаний цены, а инвесторы – потерять деньги.

Подробности дела в «СПБ бирже» комментировать не стали. Адвокат адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Кристина Малекина, представляющая интересы площадки, также отказалась от комментариев.

Один из источников РБК уточнил, что сейчас идет предварительное расследование. Информации о наличии какого-либо конкретного подозреваемого или круга подозреваемых нет. Кроме того, до конца не определены круг пострадавших и окончательная сумма ущерба. По предварительной оценке, ущерб для инвесторов составляет более 15 млн руб. Кроме того, сейчас рассчитывается материальный ущерб, нанесенный самой площадке из-за возникших репутационных рисков.

Данные о якобы банкротстве «СПБ биржи» появились в картотеке Арбитражного суда Москвы 27 ноября 2023 г. РБК позже выяснил, что в фейковом заявлении говорилось о якобы долгах «СПБ биржи» перед Сбербанком и ВТБ на 435 млн руб. Утверждалось, что из-за введенных санкций торговая площадка якобы не сможет исполнять свои обязательства.

Суд отказал в регистрации заявления из-за ненадлежащего оформления документов и нарушения процедуры подачи иска. В пресс-службе «СПБ биржи» информацию о банкротстве опровергли и сообщили о намерении обратиться в правоохранительные органы, чтобы начать расследование дела о подлоге документов.

Банк России заявил, что намерен проанализировать эту ситуацию из-за возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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