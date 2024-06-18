СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями «СПБ биржи»

Поводом стала ситуация с подложным заявлением о банкротстве биржи в ноябре 2023 г., из-за чего акции площадки в момент рухнули на 35%. Дело было возбуждено в конце мая этого года по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы. Собеседник РБК пояснил, что при резком изменении стоимости акций биржи неустановленные лица могли получить излишний доход за счет колебаний цены, а инвесторы – потерять деньги.