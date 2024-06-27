Банк «Точка» сообщил о сбоях в работе своих сервисов
В работе сервисов банка «Точка» наблюдаются сбои, проблема на стороне одного из внешних центров обработки данных. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Сегодня у нас случился технический сбой. Из-за него перестали работать многие сервисы "Точки". Проблема произошла на стороне одного из внешних центров обработки данных», – говорится в сообщении.
Банк работает над восстановлением доступа к приложениям, добавили в пресс-службе.
27 марта в «Точке» также сообщили о перебоях в работе приложений.