РБК: кредитные организации маркетплейсов опередили банки по приросту вкладов

Согласно представленным данным, объем средств физлиц на депозитах в «Яндекс банке» увеличился в 2,5 раза с начала этого года, достигнув 37,4 млрд руб. по состоянию на начало июня. За аналогичный период «Озон банк» увеличил объем вкладов в 2,1 раза – до 10,4 млрд руб. За январь – май этого года «Яндекс банк» и «Озон банк» привлекли на вклады больше, чем такие банки, как «Открытие», «Почта банк», Уралсиб и др. Отдельно «Яндекс банк» обогнал крымский РНКБ, МТС-банк и «Санкт-Петербург».