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РБК: кредитные организации маркетплейсов опередили банки по приросту вкладов

Ведомости

Российские кредитные организации, связанные с маркетплейсами, существенно опередили банки по темпам прироста вкладов. Это следует из расчетов РБК на основе отчетности компаний.

Согласно представленным данным, объем средств физлиц на депозитах в «Яндекс банке» увеличился в 2,5 раза с начала этого года, достигнув 37,4 млрд руб. по состоянию на начало июня. За аналогичный период «Озон банк» увеличил объем вкладов в 2,1 раза – до 10,4 млрд руб. За январь – май этого года «Яндекс банк» и «Озон банк» привлекли на вклады больше, чем такие банки, как «Открытие», «Почта банк», Уралсиб и др. Отдельно «Яндекс банк» обогнал крымский РНКБ, МТС-банк и «Санкт-Петербург».

Представитель Ozon в разговоре с РБК заявил, что бизнес компании развивается в том числе и с точки зрения базы клиентов. Он отметил, что в прошлом году Ozon запустил накопительные счета и вклады, предложив клиентам конкурентные условия. Представитель «Яндекса» сообщил, что рост остатков на накопительных счетах говорит об интересе клиентов к продукту.

В феврале президент России Владимир Путин разрешил заключать сделки с акциями «Яндекс банка». С ними можно проводить операции, прямо или косвенно связанные с установлением, изменением, прекращением или обременением прав владения, пользования и распоряжения.

В июне стало известно, что Альфа-банк считает предоставление скидок по карте «Озон банка» несправедливой конкуренцией и ценовой дискриминацией. По мнению главного управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского, это противоречит духу законодательства о защите конкуренции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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