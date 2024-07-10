РБК: кредитные организации маркетплейсов опередили банки по приросту вкладов
Согласно представленным данным, объем средств физлиц на депозитах в «Яндекс банке» увеличился в 2,5 раза с начала этого года, достигнув 37,4 млрд руб. по состоянию на начало июня. За аналогичный период «Озон банк» увеличил объем вкладов в 2,1 раза – до 10,4 млрд руб. За январь – май этого года «Яндекс банк» и «Озон банк» привлекли на вклады больше, чем такие банки, как «Открытие», «Почта банк», Уралсиб и др. Отдельно «Яндекс банк» обогнал крымский РНКБ, МТС-банк и «Санкт-Петербург».
Представитель Ozon в разговоре с РБК заявил, что бизнес компании развивается в том числе и с точки зрения базы клиентов. Он отметил, что в прошлом году Ozon запустил накопительные счета и вклады, предложив клиентам конкурентные условия. Представитель «Яндекса» сообщил, что рост остатков на накопительных счетах говорит об интересе клиентов к продукту.
В июне стало известно, что Альфа-банк считает предоставление скидок по карте «Озон банка» несправедливой конкуренцией и ценовой дискриминацией. По мнению главного управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского, это противоречит духу законодательства о защите конкуренции.