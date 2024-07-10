«Сбер» запустит новые условия по семейной ипотеке
«Сбербанк с 10 июля запускает новые условия "Семейной ипотеки". Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жилье по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития, так как жесткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар», – сказал он.
Царев сообщил, что поданные до 10 июля заявки будут пересмотрены банком по новым условиям.
10 июля Минфин РФ сообщил о продлении семейной ипотеки в России до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. После этого ВТБ также возобновил прием заявок на оформление льготной программы «Семейная ипотека».
Семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.
Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.