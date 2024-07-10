«Сбер» запустит новые условия по семейной ипотеке

«Сбербанк с 10 июля запускает новые условия "Семейной ипотеки". Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жилье по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития, так как жесткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар», – сказал он.