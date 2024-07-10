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«Сбер» запустит новые условия по семейной ипотеке

Ведомости

Сбербанк возобновит выдачи кредитов в рамках обновленной госпрограммы «Семейная ипотека», сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев, пишет ТАСС.

«Сбербанк с 10 июля запускает новые условия "Семейной ипотеки". Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жилье по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития, так как жесткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар», – сказал он.

Царев сообщил, что поданные до 10 июля заявки будут пересмотрены банком по новым условиям.

10 июля Минфин РФ сообщил о продлении семейной ипотеки в России до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. После этого ВТБ также возобновил прием заявок на оформление льготной программы «Семейная ипотека». 

Семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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