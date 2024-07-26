Депутаты предложили поправку об экспериментальных биржевых торгах криптовалютой

24 июля Госдума в первом чтении также приняла законопроект, который позволит легализовать майнинг криптовалют в России. Один из авторов обеих инициатив, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале написал, что день утверждения этих документов является историческим, поскольку еще два года назад отношение к криптовалютному рынку было крайне негативным.