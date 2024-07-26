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Депутаты предложили поправку об экспериментальных биржевых торгах криптовалютой

Ведомости

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла ко второму чтению поправку в законопроект, который позволит провести эксперимент по использованию криптовалюты в международных расчетах. Изменение предполагает также проведение экспериментальных биржевых торгов цифровой валютой под контролем Центробанка России. Решение опубликовано в думской электронной базе.

Законопроект был принят в первом чтении 24 июля. Его реализация позволит в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах. Функции регулирующего органа по вопросам ЭПР будут возложены на Центробанк.

Ко второму чтению эксперимент решено расширить, для этого были внесены поправки в закон «Об организованных торгах». Согласно этим изменениям, ЦБ сможет утверждать программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в России. В ней должен быть определен порядок допуска цифровых валют в качестве товара к организованным торгам и прописаны требования к организаторам торговли.

24 июля Госдума в первом чтении также приняла законопроект, который позволит легализовать майнинг криптовалют в России. Один из авторов обеих инициатив, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале написал, что день утверждения этих документов является историческим, поскольку еще два года назад отношение к криптовалютному рынку было крайне негативным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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