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НКЦ сократил выдачу кредитов банкам почти в шесть раз на фоне санкций США

Ведомости

На фоне введения санкций США Национальный клиринговый центр (НКЦ) в июне резко уменьшил объем предоставленных и привлеченных межбанковских кредитов. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчетность по российским стандартам.

На 1 июля чистый объем предоставленных кредитов упал на 94 млрд руб. и составил чуть меньше 20 млрд руб. Это в 5,7 раза меньше, чем месяцем ранее. На 359 млрд руб. (-6,2%) уменьшился объем прочих средств, которые НКЦ выдал другим участникам рынка. Этот показатель сейчас составляет 5,39 трлн руб. РБК отмечает, что это не рекордное сокращение, в марте 2024 г. оно составило 438,2 млрд руб.

В июне также сократились встречные требования от российских банков в НКЦ – падение на 477,9 млрд руб., или на 9,2%, до 4,71 трлн руб. Кроме того, уменьшились остатки на счетах для осуществления клиринга: на активных счетах – в 4,3 раза до 109,8 млрд руб., а на пассивных – в 1,7 раза до 231 млрд руб. Для обоих показателей это максимальное снижение с начала года.

Представитель Мосбиржи, комментируя баланс НКЦ, заявил, что «для получения корректной информации о работе группы следует оценивать агрегированные показатели отчета МСФО, а не отдельных компаний».

США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Две последние компании входят в группу Мосбиржи. После этого биржа остановила торги валютными парами с долларом и евро.

Функции клиринга при торгах выполняет НКЦ: организация берет на себя риски по сделкам, которые заключаются во время биржевых торгов. На счетах НКЦ также учитывается валюта, которой пользуются российские резиденты: у организации открыты корреспондентские счета в российских и зарубежных банках под каждую валюту. В конце июня организация сообщила, что вернет участникам торгов и их клиентам доллары США и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения на фоне санкций, путем конвертации в российские рубли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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