НКЦ сократил выдачу кредитов банкам почти в шесть раз на фоне санкций США

В июне также сократились встречные требования от российских банков в НКЦ – падение на 477,9 млрд руб., или на 9,2%, до 4,71 трлн руб. Кроме того, уменьшились остатки на счетах для осуществления клиринга: на активных счетах – в 4,3 раза до 109,8 млрд руб., а на пассивных – в 1,7 раза до 231 млрд руб. Для обоих показателей это максимальное снижение с начала года.