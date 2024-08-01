НКЦ сократил выдачу кредитов банкам почти в шесть раз на фоне санкций США
На 1 июля чистый объем предоставленных кредитов упал на 94 млрд руб. и составил чуть меньше 20 млрд руб. Это в 5,7 раза меньше, чем месяцем ранее. На 359 млрд руб. (-6,2%) уменьшился объем прочих средств, которые НКЦ выдал другим участникам рынка. Этот показатель сейчас составляет 5,39 трлн руб. РБК отмечает, что это не рекордное сокращение, в марте 2024 г. оно составило 438,2 млрд руб.
В июне также сократились встречные требования от российских банков в НКЦ – падение на 477,9 млрд руб., или на 9,2%, до 4,71 трлн руб. Кроме того, уменьшились остатки на счетах для осуществления клиринга: на активных счетах – в 4,3 раза до 109,8 млрд руб., а на пассивных – в 1,7 раза до 231 млрд руб. Для обоих показателей это максимальное снижение с начала года.
Представитель Мосбиржи, комментируя баланс НКЦ, заявил, что «для получения корректной информации о работе группы следует оценивать агрегированные показатели отчета МСФО, а не отдельных компаний».
США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Две последние компании входят в группу Мосбиржи. После этого биржа остановила торги валютными парами с долларом и евро.
Функции клиринга при торгах выполняет НКЦ: организация берет на себя риски по сделкам, которые заключаются во время биржевых торгов. На счетах НКЦ также учитывается валюта, которой пользуются российские резиденты: у организации открыты корреспондентские счета в российских и зарубежных банках под каждую валюту. В конце июня организация сообщила, что вернет участникам торгов и их клиентам доллары США и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения на фоне санкций, путем конвертации в российские рубли.