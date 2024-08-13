FT: инвесторы возвращаются к корпоративным облигациям из-за риска рецессии
Инвесторы возвращаются к корпоративным облигациям из-за риска рецессии, с начала июля в фонды с фиксированным доходом влилось более $66 млрд, сообщает The Financial Times (FT).
Инвесторы вложили $8,9 млрд в фонды государственных и корпоративных облигаций США в августе, продолжая приток в размере $57,4 млрд в июле, что стало самым высоким ежемесячным показателем с января 2024 г. и вторым по величине с середины 2021 г., согласно статистике потоков Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Высококачественный корпоративный долг пережил 10 недель положительной динамики, что является самой длинной полосой за четыре года.
«Лучшая защита от сценария снижения, такого как рецессия, – это казначейские облигации», – заявил глава глобальных облигаций в PGIM Fixed Income Роберт Типп.
Опасения рецессии вызваны снижением показателей в отчетах Федеральной резервной системы (ФРС). Так, ожидания снижения ставок ФРС резко изменились после отчета о слабых рабочих местах в США в начале августа, который показал неожиданный рост уровня безработицы до 4,3% в июле с 4,1% в июне и то, что работодатели открыли меньше мест, чем ожидали экономисты.
Как предполагает аналитик в разговоре с FT, ФРС ответит на возникшую высокую привлекательность облигаций тем, что снизит процентные ставки чуть более чем на 1 процентный пункт к концу года.
8 августа «Ведомости» писали о том, что аналитики ожидают внеочередного собрания ФРС после обвала акций 5 августа. Тогда на мировых рынках начался обвал. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Японии. Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 13,47%, что стало рекордным обвалом с «черного понедельника» 20 октября 1987 г. Рынки США также испытали стресс. Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite в моменте падали на 4,27 и 6,35%, но к концу торгов несколько скорректировались – спад остановился на 2–2,5%. На следующий день ситуация стабилизировалась, и индексы немного подросли – в пределах 1%.
2 августа были опубликованы данные по американскому рынку труда, показавшие рост уровня безработицы до 4,3% по итогам июля – это самый высокий показатель с осени пандемийного 2021 г. Эти данные свидетельствуют об остывании рынка труда – факторе, который ФРС расценивает как одно из необходимых условий снижения ставки. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за этот период выросло всего на 114 000 против 179 000 месяцем ранее и прогнозов в 176 000.