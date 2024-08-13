FT: инвесторы возвращаются к корпоративным облигациям из-за риска рецессии

8 августа «Ведомости» писали о том, что аналитики ожидают внеочередного собрания ФРС после обвала акций 5 августа. Тогда на мировых рынках начался обвал. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Японии. Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 13,47%, что стало рекордным обвалом с «черного понедельника» 20 октября 1987 г. Рынки США также испытали стресс. Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite в моменте падали на 4,27 и 6,35%, но к концу торгов несколько скорректировались – спад остановился на 2–2,5%. На следующий день ситуация стабилизировалась, и индексы немного подросли – в пределах 1%.