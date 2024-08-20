Сбербанк возобновит выдачи кредитов по программе IT-ипотеки с 21 августа

Минимальная ставка по программе на «Домклик» составит 6%, первоначальный взнос – от 20,1% от стоимости недвижимости, а максимальная сумма кредита – до 9 млн руб. При желании оформить кредит выше на добавленные средства будет действовать рыночная ставка. Главное условие –заемщик должен работать в компании, которая относится к сфере информационных технологий, ему также не должно быть больше 50 лет, а компания, в которой работает заемщик, должна находиться в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.