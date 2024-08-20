Сбербанк возобновит выдачи кредитов по программе IT-ипотеки с 21 августа
С 21 августа Сбербанк возобновит выдачи кредитов по программе «Ипотека для ИТ». Банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Минимальная ставка по программе на «Домклик» составит 6%, первоначальный взнос – от 20,1% от стоимости недвижимости, а максимальная сумма кредита – до 9 млн руб. При желании оформить кредит выше на добавленные средства будет действовать рыночная ставка. Главное условие –заемщик должен работать в компании, которая относится к сфере информационных технологий, ему также не должно быть больше 50 лет, а компания, в которой работает заемщик, должна находиться в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Сбербанком за все время с момента запуска IT-ипотеки было выдано 31 700 кредитов на сумму более 256 млрд руб.
18 июня «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что правительство рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. и должна завершиться 31 декабря 2024 г. По действующим условиям ставка льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе в 15% от общей стоимости жилья. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников – 18 млн руб., для остальных регионов – 9 млн руб. Разницу между льготной и ключевой ставкой ЦБ (сейчас 18%) правительство покрывало из бюджета.
14 июня пресс-служба ВТБ сообщила, что с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки в связи с исчерпанием выделенного лимита. «Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях», – говорилось в сообщении. В банке добавили, что ожидают решения правительства РФ по дальнейшему финансированию IT-ипотеки, а после выделения лимитов ВТБ готов оперативно возобновить работу по программе.
21 июня уже Сбербанк сообщил, что приостанавливает сбор заявок. Сбербанк максимально долго не ограничивал условия работы по массовой льготной ипотеке, но в связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля, объяснил тогда представитель «Сбера».