Росфинмониторинг предупредил банки о риске обналичивания через маркетплейсы

Платформа «Знай своего клиента» направлена на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций. Компании и ИП распределяют по уровню риска участия в незаконных финансовых операциях по принципу светофора: высокий риск – красный уровень, средний – желтый, низкий – зеленый. Предприятиям с зеленым уровнем риска не отказывают в открытии банковского счета, проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и ИП, которые также имеют зеленый уровень риска. Клиентам с желтым уровнем банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении компаний и ИП с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, а также ограничивается доступ к Системе быстрых платежей и устанавливается запрет на использование электронных средств платежа.