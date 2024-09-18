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Росфинмониторинг предупредил банки о риске обналичивания через маркетплейсы

Ведомости

Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя службы.

По словам представителя ведомства, Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.

Эту информацию подтвердил источник издания в крупном российском банке. Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.

Платформа «Знай своего клиента» направлена на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций. Компании и ИП распределяют по уровню риска участия в незаконных финансовых операциях по принципу светофора: высокий риск – красный уровень, средний – желтый, низкий – зеленый. Предприятиям с зеленым уровнем риска не отказывают в открытии банковского счета, проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и ИП, которые также имеют зеленый уровень риска. Клиентам с желтым уровнем банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении компаний и ИП с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, а также ограничивается доступ к Системе быстрых платежей и устанавливается запрет на использование электронных средств платежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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