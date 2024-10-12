Moody's и Fitch понизили прогнозы рейтингов Бельгии и Франции

Moody's в ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Бельгии со «стабильного» на «негативный», следует из заявления агентства от 11 октября. Сейчас рейтинг Moody's на семь уровней выше «мусорного» и соответствует оценке Fitch, которое уже пересмотрело прогноз Бельгии в марте 2023 г.