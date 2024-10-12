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Moody's и Fitch понизили прогнозы рейтингов Бельгии и Франции

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до «негативного», а агентство Fitch Ratings присвоило Франции «негативный» прогноз. Об этом Bloomberg пишет со ссылкой на заявления агентств.

Moody's в ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Бельгии со «стабильного» на «негативный», следует из заявления агентства от 11 октября. Сейчас рейтинг Moody's на семь уровней выше «мусорного» и соответствует оценке Fitch, которое уже пересмотрело прогноз Бельгии в марте 2023 г.

«Решение изменить прогноз со стабильного на негативный отражает риск того, что следующее правительство не сможет реализовать меры, которые стабилизируют бремя государственного долга», – приводит Bloomberg заявление Moody’s.

Там отметили, что из-за отсутствия крупной программы фискальной консолидации долг продолжит расти на фоне существенного структурного увеличения расходов в последние годы, а экономия дефицита и сокращения долга «может оказаться в будущем более сложной, чем в прошлом, из-за структурных препятствий фискальной консолидации».

Уровень задолженности Бельгии последние годы превышает показатели еврозоны из-за роста государственных расходов в связи со старением населения, поясняет Bloomberg.

Fitch Ratings присвоило Франции «негативный» прогноз на следующий день после того, как правительство республики представило бюджет на 2025 г. Политическая раздробленность и правительство меньшинства, как отмечает Fitch, осложняют способность Франции проводить устойчивую политику фискальной консолидации.

«Прогнозируемый в этом году фискальный спад ставит Францию в худшее финансовое положение, и теперь мы ожидаем более широкого бюджетного дефицита, что приведет к резкому росту государственного долга до 118,5% ВВП к 2028 г.», – заявило агентство.

В ближайшие недели Париж ожидает новых пересмотров рейтингов от Scope, Moody's и S&P, которые понизили рейтинг Франции в начале этого года, указывает Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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