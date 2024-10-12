Moody's и Fitch понизили прогнозы рейтингов Бельгии и Франции
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до «негативного», а агентство Fitch Ratings присвоило Франции «негативный» прогноз. Об этом Bloomberg пишет со ссылкой на заявления агентств.
Moody's в ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Бельгии со «стабильного» на «негативный», следует из заявления агентства от 11 октября. Сейчас рейтинг Moody's на семь уровней выше «мусорного» и соответствует оценке Fitch, которое уже пересмотрело прогноз Бельгии в марте 2023 г.
«Решение изменить прогноз со стабильного на негативный отражает риск того, что следующее правительство не сможет реализовать меры, которые стабилизируют бремя государственного долга», – приводит Bloomberg заявление Moody’s.
Там отметили, что из-за отсутствия крупной программы фискальной консолидации долг продолжит расти на фоне существенного структурного увеличения расходов в последние годы, а экономия дефицита и сокращения долга «может оказаться в будущем более сложной, чем в прошлом, из-за структурных препятствий фискальной консолидации».
Уровень задолженности Бельгии последние годы превышает показатели еврозоны из-за роста государственных расходов в связи со старением населения, поясняет Bloomberg.
Fitch Ratings присвоило Франции «негативный» прогноз на следующий день после того, как правительство республики представило бюджет на 2025 г. Политическая раздробленность и правительство меньшинства, как отмечает Fitch, осложняют способность Франции проводить устойчивую политику фискальной консолидации.
«Прогнозируемый в этом году фискальный спад ставит Францию в худшее финансовое положение, и теперь мы ожидаем более широкого бюджетного дефицита, что приведет к резкому росту государственного долга до 118,5% ВВП к 2028 г.», – заявило агентство.
В ближайшие недели Париж ожидает новых пересмотров рейтингов от Scope, Moody's и S&P, которые понизили рейтинг Франции в начале этого года, указывает Bloomberg.