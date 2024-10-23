Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель

15 октября цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель на фоне новостей с Ближнего Востока. 7 октября цена нефти марки Brent прибавила 2,5% по сравнению с закрытия торгов 6 октября и впервые с 29 августа 2024 г. превысила $80 за баррель. Опрошенные тогда агентством Reuters эксперты связывали рост цен с угрозой ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана со стороны Израиля