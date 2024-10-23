В России количество поддельных купюр в III квартале снизилось почти на 34%
Число поддельных денежных знаков, выявленных Центробанком РФ, в III квартале снизилось почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За это время было выявлено 2057 поддельных банкнот, об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
«Это на 33,77% меньше аналогичного периода 2023 г.», – говорится в сообщении.
В отчетном периоде было выявлено 1254 поддельных пятитысячных купюры, 630 номиналом 1000 руб., 101 – по 2000 руб. Обнаружили также две поддельных банкноты номиналом 50 руб., 10 поддельных монет номиналом 10 руб. и 13 монет – по 5 руб.
26 апреля 2023 г. «Ведомости» писали о снижении фальшивых денег в I квартале на 63%. В январе – марте в банковской системе России было выявлено 3018 поддельных рублевых банкнот и монет.