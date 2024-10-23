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В России количество поддельных купюр в III квартале снизилось почти на 34%

Ведомости

Число поддельных денежных знаков, выявленных Центробанком РФ, в III квартале снизилось почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За это время было выявлено 2057 поддельных банкнот, об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Это на 33,77% меньше аналогичного периода 2023 г.», – говорится в сообщении.

В отчетном периоде было выявлено 1254 поддельных пятитысячных купюры, 630 номиналом 1000 руб., 101 – по 2000 руб. Обнаружили также две поддельных банкноты номиналом 50 руб., 10 поддельных монет номиналом 10 руб. и 13 монет – по 5 руб.

26 апреля 2023 г. «Ведомости» писали о снижении фальшивых денег в I квартале на 63%. В январе – марте в банковской системе России было выявлено 3018 поддельных рублевых банкнот и монет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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