В России количество поддельных купюр в III квартале снизилось почти на 34%

Число поддельных денежных знаков, выявленных Центробанком РФ, в III квартале снизилось почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За это время было выявлено 2057 поддельных банкнот, об этом сообщается на официальном сайте Банка России.