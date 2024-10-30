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«Европлан» сократил чистую прибыль на 5% за девять месяцев 2024 года

Ведомости

Лизинговая компания «Европлан» сократила чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев 2024 г. на 5% до 13,08 млрд руб., следует из отчета компании.

За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 13,7 млрд руб. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 52,5% до 45,9 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 57,6% до 33,5 млрд руб. 20 августа менеджмент «Европлана» рекомендовал совету директоров компании выплатить 3 млрд руб. дивидендами за девять месяцев 2024 г.

Согласно данным, чистая прибыль компании за II квартал 2024 г. составила 8,776 млрд руб., тогда как годом ранее показатель за аналогичный период составил 14,796 млрд руб. Как отмечают в компании, чистая прибыль на 2024 г. может быть снижена на 4 млрд руб. по отношению к прогнозам в I квартале 2024 г. по двум причинам: единовременный эффект перехода на повышенный налог и снижение платежной дисциплины из-за долгого периода высоких ставок.

4 июня акционеры лизинговой компании «Европлан» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. Лизинговая компания провела первичное публичное предложение акций (IPO) в конце марта, торги бумагами «Европлана» стартовали 29 марта. С того дня их стоимость выросла на 3,9%, бенчмарки сократились на 5,6 и 4% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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