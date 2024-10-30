«Европлан» сократил чистую прибыль на 5% за девять месяцев 2024 года
Лизинговая компания «Европлан» сократила чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев 2024 г. на 5% до 13,08 млрд руб., следует из отчета компании.
За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 13,7 млрд руб. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 52,5% до 45,9 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 57,6% до 33,5 млрд руб. 20 августа менеджмент «Европлана» рекомендовал совету директоров компании выплатить 3 млрд руб. дивидендами за девять месяцев 2024 г.
Согласно данным, чистая прибыль компании за II квартал 2024 г. составила 8,776 млрд руб., тогда как годом ранее показатель за аналогичный период составил 14,796 млрд руб. Как отмечают в компании, чистая прибыль на 2024 г. может быть снижена на 4 млрд руб. по отношению к прогнозам в I квартале 2024 г. по двум причинам: единовременный эффект перехода на повышенный налог и снижение платежной дисциплины из-за долгого периода высоких ставок.
4 июня акционеры лизинговой компании «Европлан» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. Лизинговая компания провела первичное публичное предложение акций (IPO) в конце марта, торги бумагами «Европлана» стартовали 29 марта. С того дня их стоимость выросла на 3,9%, бенчмарки сократились на 5,6 и 4% соответственно.