«Европлан» сократил чистую прибыль на 5% за девять месяцев 2024 года

Согласно данным, чистая прибыль компании за II квартал 2024 г. составила 8,776 млрд руб., тогда как годом ранее показатель за аналогичный период составил 14,796 млрд руб. Как отмечают в компании, чистая прибыль на 2024 г. может быть снижена на 4 млрд руб. по отношению к прогнозам в I квартале 2024 г. по двум причинам: единовременный эффект перехода на повышенный налог и снижение платежной дисциплины из-за долгого периода высоких ставок.