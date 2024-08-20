Менеджмент «Европлана» хочет выплатить 3 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев
Менеджмент лизинговой компании «Европлан» рекомендует совету директоров компании выплатить 3 млрд руб. дивидендами за девять месяцев 2024 г., следует из презентации компании.
Согласно данным, чистая прибыль компании за II квартал 2024 г. составила 8,776 млрд руб., тогда как годом ранее показатель за аналогичный период составил 14,796 млрд руб. Как отмечают в компании, чистая прибыль на 2024 г. может быть снижена на 4 млрд руб. по отношению к прогнозам в I квартале 2024 г. по двум причинам: единовременный эффект перехода на повышенный налог и снижение платежной дисциплины из-за долгого периода высоких ставок.
Так, согласно новому прогнозу чистая прибыль за 2024 г. может составить от 14 до 16 млрд руб., а лизинговый портфель – увеличиться на 20%.
4 июня акционеры лизинговой компании «Европлан» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. Лизинговая компания провела первичное публичное предложение акций (IPO) в конце марта, торги бумагами «Европлана» стартовали 29 марта. С того дня их стоимость выросла на 3,9%, бенчмарки сократились на 5,6 и 4% соответственно.