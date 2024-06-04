Акционеры «Европлана» одобрили дивиденды за 2023 год
Акционеры лизинговой компании «Европлан» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. На выплату направят 3 млрд руб., инвесторы получат по 25 руб. на акцию, сообщается на сайте компании.
Стоимость акций «Европлана» в 11:54 мск составила 987,1 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 0,5%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,2% до 3147,6 пункта, финансовый индекс – на 1,3% до 10 423,3 п.
Лизинговая компания провела первичное публичное предложение акций (IPO) в конце марта, торги бумагами «Европлана» стартовали 29 марта. С того дня их стоимость выросла на 3,9%, бенчмарки сократились на 5,6 и 4% соответственно.
С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций «Европлана» может составить 2,5%. Датой отсечки определили 11 июня.
Также акционеры «Европлана» утвердили состав совета директоров компании. В него вошли девять директоров, из них четыре – независимые.
Еще одним решением акционеров стал выбор аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности «Европлана» по итогам 2024 г. Им станет ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».
Акционерами «Европлана» являются более 94 000 частных инвесторов и свыше 1500 институционалов. Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет 13%.