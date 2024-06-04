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Акционеры «Европлана» одобрили дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры лизинговой компании «Европлан» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. На выплату направят 3 млрд руб., инвесторы получат по 25 руб. на акцию, сообщается на сайте компании. 

Стоимость акций «Европлана» в 11:54 мск составила 987,1 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 0,5%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,2% до 3147,6 пункта, финансовый индекс – на 1,3% до 10 423,3 п.

Лизинговая компания провела первичное публичное предложение акций (IPO) в конце марта, торги бумагами «Европлана» стартовали 29 марта. С того дня их стоимость выросла на 3,9%, бенчмарки сократились на 5,6 и 4% соответственно.

С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций «Европлана» может составить 2,5%. Датой отсечки определили 11 июня. 

Также акционеры «Европлана» утвердили состав совета директоров компании. В него вошли девять директоров, из них четыре – независимые. 

Еще одним решением акционеров стал выбор аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности «Европлана» по итогам 2024 г. Им станет ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».

Акционерами «Европлана» являются более 94 000 частных инвесторов и свыше 1500 институционалов. Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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