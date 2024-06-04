Акционеры «Европлана» одобрили дивиденды за 2023 год

Стоимость акций «Европлана» в 11:54 мск составила 987,1 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 0,5%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,2% до 3147,6 пункта, финансовый индекс – на 1,3% до 10 423,3 п.