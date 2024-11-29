ЦБ продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями до конца 2025 года

С 1 января 2026 г. для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 руб. Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет чуть ниже – 0,2%, но не более 10 руб. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.