ЦБ продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями до конца 2025 года
Банк России продлил до 31 декабря 2025 г. льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Ожидается, что мера позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину 2025 г., и в первые месяцы его широкого использования.
С 1 января 2026 г. для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 руб. Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет чуть ниже – 0,2%, но не более 10 руб. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.
Открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий. Для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода, отметили в ЦБ.
Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. Массовое использование такой валюты запланировано на вторую половину 2025 г., для этого до 1 июля все крупнейшие российские банки должны будут подготовить свою инфраструктуру. В обязательном порядке к этому времени должны настроить прием платежей в цифровых рублях торговые предприятия с годовой выручкой от 30 млн руб.