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ЦБ продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями до конца 2025 года

Ведомости

Банк России продлил до 31 декабря 2025 г. льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ожидается, что мера позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину 2025 г., и в первые месяцы его широкого использования.

С 1 января 2026 г. для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями в размере 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 руб. Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет чуть ниже – 0,2%, но не более 10 руб. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.

Открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий. Для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода, отметили в ЦБ.

Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. Массовое использование такой валюты запланировано на вторую половину 2025 г., для этого до 1 июля все крупнейшие российские банки должны будут подготовить свою инфраструктуру. В обязательном порядке к этому времени должны настроить прием платежей в цифровых рублях торговые предприятия с годовой выручкой от 30 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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