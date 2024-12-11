Госдума приняла закон о праве «Роскосмоса» финансировать проекты облигациями
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, которым предусматривается наделение госкорпорации «Роскосмос» полномочиями по выпуску облигаций, в том числе без обеспечения, с целью расширения возможностей по финансированию затрат на реализацию инвестиционных проектов. Это следует из карточки законопроекта в думской базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы. Принимать решения о размещении облигаций, а также об утверждении их программы будет наблюдательный совет госкорпорации, говорится в документе. Как отмечалось в пояснительной записке, на инвестиционную привлекательность облигаций госкорпорации указывает присвоение агентствами АКРА и «Эксперт РА» кредитоспособности на уровне AAA. Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин отметил, что предлагаемые законом решения будут иметь благоприятные социально-экономические и финансовые последствия.
«Мы предлагаем финансово расширить возможности «Роскосмоса» и наделить корпорацию возможностью выпускать ценные бумаги – облигации, которые будут ликвидны, будут привлекать денежные средства как отдельных физических лиц, так и организаций, корпораций», – заключил член комитета по экономической политике Александр Максимов.
11 декабря Дума также приняла закон о праве «Роскосмоса» размещать рекламу на ракетах. Авторами инициативы выступили сенаторы Константин Долгов и Павел Тараканов, а также депутаты-единороссы Денис Кравченко, Максим Топилин, Игорь Игошин, Сергей Боярский и др. По оценке «Роскосмоса», размещение рекламы на космической технике может принести до 200 млн руб. в год, а на объектах космической инфраструктуры – до 5 млн руб. в год. Рекламные доходы предлагается в равных частях перечислять в федеральный бюджет и специальные резервные фонды «Роскосмоса». Предполагается, что доход будет направлен на развитие инновационных космических программ и проектов.