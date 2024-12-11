Госдума приняла закон о праве «Роскосмоса» финансировать проекты облигациями

11 декабря Дума также приняла закон о праве «Роскосмоса» размещать рекламу на ракетах. Авторами инициативы выступили сенаторы Константин Долгов и Павел Тараканов, а также депутаты-единороссы Денис Кравченко, Максим Топилин, Игорь Игошин, Сергей Боярский и др. По оценке «Роскосмоса», размещение рекламы на космической технике может принести до 200 млн руб. в год, а на объектах космической инфраструктуры – до 5 млн руб. в год. Рекламные доходы предлагается в равных частях перечислять в федеральный бюджет и специальные резервные фонды «Роскосмоса». Предполагается, что доход будет направлен на развитие инновационных космических программ и проектов.