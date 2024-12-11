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Госдума приняла закон о праве «Роскосмоса» финансировать проекты облигациями

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, которым предусматривается наделение госкорпорации «Роскосмос» полномочиями по выпуску облигаций, в том числе без обеспечения, с целью расширения возможностей по финансированию затрат на реализацию инвестиционных проектов. Это следует из карточки законопроекта в думской базе.

Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы. Принимать решения о размещении облигаций, а также об утверждении их программы будет наблюдательный совет госкорпорации, говорится в документе. Как отмечалось в пояснительной записке, на инвестиционную привлекательность облигаций госкорпорации указывает присвоение агентствами АКРА и «Эксперт РА» кредитоспособности на уровне AAA. Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин отметил, что предлагаемые законом решения будут иметь благоприятные социально-экономические и финансовые последствия.

«Мы предлагаем финансово расширить возможности «Роскосмоса» и наделить корпорацию возможностью выпускать ценные бумаги – облигации, которые будут ликвидны, будут привлекать денежные средства как отдельных физических лиц, так и организаций, корпораций», – заключил член комитета по экономической политике Александр Максимов.

11 декабря Дума также приняла закон о праве «Роскосмоса» размещать рекламу на ракетах. Авторами инициативы выступили сенаторы Константин Долгов и Павел Тараканов, а также депутаты-единороссы Денис Кравченко, Максим Топилин, Игорь Игошин, Сергей Боярский и др. По оценке «Роскосмоса», размещение рекламы на космической технике может принести до 200 млн руб. в год, а на объектах космической инфраструктуры – до 5 млн руб. в год. Рекламные доходы предлагается в равных частях перечислять в федеральный бюджет и специальные резервные фонды «Роскосмоса». Предполагается, что доход будет направлен на развитие инновационных космических программ и проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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