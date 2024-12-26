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ЦБ: массовая раздача денег населению лишь разгонит инфляцию

Ведомости

Пресс-служба Центробанка в ходе ответа на вопросы подписчиков, которые ему присылали через Telegram-бота, объяснила, к чему приведет массовая раздача денег народу и снижение цен. Массовая раздача денег только усугубит инфляцию, нарушив баланс предложения и покупательной способности граждан, говорится в сообщении регулятора.

«Скажем, если вам [отдельному гражданину] дать 1000 руб., то вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров. Но в масштабах всей экономики эта логика не работает. Представьте, что государство напечатает и раздаст всем гражданам по 1000 руб. Но ведь товаров в экономике в этот момент не прибавится. То есть предложение товаров останется прежним, а платежеспособный спрос на них одномоментно увеличится», – ответил регулятор.

Эта «раздача» вынудит продавцов поднять цены, что никак не изменит покупательную способность населения, констатирует ЦБ, добавляя, что и банальное снижение цен затормозит экономику. «В результате производство этих товаров станет невыгодным для бизнеса», – объясняет регулятор.

У регулятора также спросили, есть ли у ЦБ инструменты, помимо ключевой ставки, для борьбы с инфляцией, на что банк ответил, что ставка остается основным рычагом регулирования. ЦБ добавил, что применяются регуляторные меры к банкам, которые направлены на повышение устойчивости финансового сектора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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