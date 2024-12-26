ЦБ: массовая раздача денег населению лишь разгонит инфляцию
Пресс-служба Центробанка в ходе ответа на вопросы подписчиков, которые ему присылали через Telegram-бота, объяснила, к чему приведет массовая раздача денег народу и снижение цен. Массовая раздача денег только усугубит инфляцию, нарушив баланс предложения и покупательной способности граждан, говорится в сообщении регулятора.
«Скажем, если вам [отдельному гражданину] дать 1000 руб., то вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров. Но в масштабах всей экономики эта логика не работает. Представьте, что государство напечатает и раздаст всем гражданам по 1000 руб. Но ведь товаров в экономике в этот момент не прибавится. То есть предложение товаров останется прежним, а платежеспособный спрос на них одномоментно увеличится», – ответил регулятор.
Эта «раздача» вынудит продавцов поднять цены, что никак не изменит покупательную способность населения, констатирует ЦБ, добавляя, что и банальное снижение цен затормозит экономику. «В результате производство этих товаров станет невыгодным для бизнеса», – объясняет регулятор.
У регулятора также спросили, есть ли у ЦБ инструменты, помимо ключевой ставки, для борьбы с инфляцией, на что банк ответил, что ставка остается основным рычагом регулирования. ЦБ добавил, что применяются регуляторные меры к банкам, которые направлены на повышение устойчивости финансового сектора.