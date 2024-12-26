ЦБ: массовая раздача денег населению лишь разгонит инфляцию

«Скажем, если вам [отдельному гражданину] дать 1000 руб., то вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров. Но в масштабах всей экономики эта логика не работает. Представьте, что государство напечатает и раздаст всем гражданам по 1000 руб. Но ведь товаров в экономике в этот момент не прибавится. То есть предложение товаров останется прежним, а платежеспособный спрос на них одномоментно увеличится», – ответил регулятор.