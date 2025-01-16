В руководстве банка Дом.РФ произошли изменения

Грицкевич также занимает пост в команде банка с 2018 г. В перечень его обязанностей входило управление системой банковских рисков всех направлений бизнеса, в том числе оценка сделок проектного финансирования застройщиков, процедур принятия решений в ипотечном кредитовании, контроль достаточности капитала и финансовой устойчивости банка.