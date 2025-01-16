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В руководстве банка Дом.РФ произошли изменения

Ведомости

Председатель правления банка Дом.РФ Артем Федорко покинул пост, должность займет его заместитель Максим Грицкевич, сообщили «Ведомостям» в банке.

По информации банка Дом.РФ, Федорко оставил пост, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Грицкевич вступил в должность с 16 января.

Федорко занимал пост предправления банка с 2018 г. По собственным данным, под его руководством банк досрочно завершил план финансового оздоровления и вошел в десятку крупнейших банков страны по размеру активов.

Грицкевич также занимает пост в команде банка с 2018 г. В перечень его обязанностей входило управление системой банковских рисков всех направлений бизнеса, в том числе оценка сделок проектного финансирования застройщиков, процедур принятия решений в ипотечном кредитовании, контроль достаточности капитала и финансовой устойчивости банка.

Банк Дом.РФ предоставляет финансовые услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса. На 1 октября 2024 г. ипотечный портфель банка составил 663,9 млрд руб., а портфель проектного финансирования достиг 6,6 трлн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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