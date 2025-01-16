В руководстве банка Дом.РФ произошли изменения
Председатель правления банка Дом.РФ Артем Федорко покинул пост, должность займет его заместитель Максим Грицкевич, сообщили «Ведомостям» в банке.
По информации банка Дом.РФ, Федорко оставил пост, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Грицкевич вступил в должность с 16 января.
Федорко занимал пост предправления банка с 2018 г. По собственным данным, под его руководством банк досрочно завершил план финансового оздоровления и вошел в десятку крупнейших банков страны по размеру активов.
Грицкевич также занимает пост в команде банка с 2018 г. В перечень его обязанностей входило управление системой банковских рисков всех направлений бизнеса, в том числе оценка сделок проектного финансирования застройщиков, процедур принятия решений в ипотечном кредитовании, контроль достаточности капитала и финансовой устойчивости банка.
Банк Дом.РФ предоставляет финансовые услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса. На 1 октября 2024 г. ипотечный портфель банка составил 663,9 млрд руб., а портфель проектного финансирования достиг 6,6 трлн руб.