ЦБ установил курс валют на 17 января
Центральный банк РФ установил официальные курсы валют к рублю на 17 января 2025 г., следует из данных на сайте ЦБ.
Курс доллара составил 102,3762 руб., опустившись на 0,4316 руб. Цена за евро составила 105,8072 руб., что на 0,2899 руб. ниже предыдущего значения. Курс юаня составляет 13,9143 руб.
С 27 декабря 2024 г. ЦБ изменил порядок определения официальных курсов иностранных валют. Курс устанавливается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Документ предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.