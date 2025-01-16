ЦБ установил курс валют на 17 января

С 27 декабря 2024 г. ЦБ изменил порядок определения официальных курсов иностранных валют. Курс устанавливается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Документ предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.