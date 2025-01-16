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ВТБ сообщил о рекордном спросе россиян на депозиты

Ведомости

В декабре 2024 г. портфель классических розничных сбережений ВТБ вырос на рекордные 895 млрд руб., что в 1,5 раза выше по сравнению с декабрем 2023 г. Относительно ноября прошлого года показатель увеличился на 9,2%. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка, который, скорее всего, даже обгонит прогнозные показатели и перешагнет ожидаемые ранее 26% прироста», – подчеркнул заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

По результатам 2024 г. портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ увеличился на 54% и достиг 10,6 трлн руб. Портфель сбережений в национальной валюте в банке в прошлом году вырос почти на 60% и составил 9,9 трлн руб. В 2025 г. кредитная организация хочет увеличить свой портфель до 13,3 трлн руб., из которых 12,5 трлн руб. – пассивы в национальной валюте.

По словам Горшкова, в 2025 г. спрос на накопительные продукты сохранится на таком же высоком уровне. Это выгодно и клиентам, которые за год смогут почти на четверть увеличить свой капитал, и банкам, направляющим привлеченные средства на кредитование реального сектора экономики.

26 декабря 2024 г. Горшков отмечал, что после того как Центральный банк сохранил ключевую ставку, ставки по вкладам и накопительным счетам ВТБ достигли максимальных значений. По итогам заседания 20 декабря 2024 г. ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что регулятор может снизить ключевую ставку в феврале 2025 г. в связи с ростом потребительской активности в декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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