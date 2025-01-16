ВТБ сообщил о рекордном спросе россиян на депозиты

26 декабря 2024 г. Горшков отмечал, что после того как Центральный банк сохранил ключевую ставку, ставки по вкладам и накопительным счетам ВТБ достигли максимальных значений. По итогам заседания 20 декабря 2024 г. ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что регулятор может снизить ключевую ставку в феврале 2025 г. в связи с ростом потребительской активности в декабре.