ВТБ сообщил о рекордном спросе россиян на депозиты
В декабре 2024 г. портфель классических розничных сбережений ВТБ вырос на рекордные 895 млрд руб., что в 1,5 раза выше по сравнению с декабрем 2023 г. Относительно ноября прошлого года показатель увеличился на 9,2%. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
«В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка, который, скорее всего, даже обгонит прогнозные показатели и перешагнет ожидаемые ранее 26% прироста», – подчеркнул заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.
По результатам 2024 г. портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ увеличился на 54% и достиг 10,6 трлн руб. Портфель сбережений в национальной валюте в банке в прошлом году вырос почти на 60% и составил 9,9 трлн руб. В 2025 г. кредитная организация хочет увеличить свой портфель до 13,3 трлн руб., из которых 12,5 трлн руб. – пассивы в национальной валюте.
По словам Горшкова, в 2025 г. спрос на накопительные продукты сохранится на таком же высоком уровне. Это выгодно и клиентам, которые за год смогут почти на четверть увеличить свой капитал, и банкам, направляющим привлеченные средства на кредитование реального сектора экономики.
26 декабря 2024 г. Горшков отмечал, что после того как Центральный банк сохранил ключевую ставку, ставки по вкладам и накопительным счетам ВТБ достигли максимальных значений. По итогам заседания 20 декабря 2024 г. ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что регулятор может снизить ключевую ставку в феврале 2025 г. в связи с ростом потребительской активности в декабре.