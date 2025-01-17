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Токен Hamster Kombat удалят с криптобиржи Bybit из-за низкой ликвидности

Ведомости

Криптобиржа Bybit исключит из листинга спотовую пару HMSTR/EUR, связанную с игрой Hamster Kombat. Причиной стала низкая ликвидность, сообщается на сайте торговой площадки.

Спотовая пара будет исключена из листинга с 8:00 UTC (11:00 мск) 24 января.

«Данное решение принято в соответствии с протоколом делистинга, целью которого является обеспечение наилучших условий торговли и защита трейдеров от резкой волатильности цен», – говорится в сообщении.

После 11:00 мск 24 января торговля HMSTR/EUR поддерживаться не будет, и все отложенные ордера будут автоматически удалены. При этом Bybit продолжит поддерживать торговлю спотовыми парами HMSTR/USDT и HMSTR/USDC. Как и прежде, будут доступны депозиты и выводы HMSTR, их обработка продолжится в штатном режиме.

Токен игры Hamster Kombat (HMSTR) начал торговаться на криптовалютных биржах в конце сентября. Стоимость HMSTR при начале торгов составляла $0,01.

Hamster Kombat – мобильное приложение, в котором пользователь может сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и получая монеты. В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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