Токен Hamster Kombat удалят с криптобиржи Bybit из-за низкой ликвидности
Криптобиржа Bybit исключит из листинга спотовую пару HMSTR/EUR, связанную с игрой Hamster Kombat. Причиной стала низкая ликвидность, сообщается на сайте торговой площадки.
Спотовая пара будет исключена из листинга с 8:00 UTC (11:00 мск) 24 января.
«Данное решение принято в соответствии с протоколом делистинга, целью которого является обеспечение наилучших условий торговли и защита трейдеров от резкой волатильности цен», – говорится в сообщении.
После 11:00 мск 24 января торговля HMSTR/EUR поддерживаться не будет, и все отложенные ордера будут автоматически удалены. При этом Bybit продолжит поддерживать торговлю спотовыми парами HMSTR/USDT и HMSTR/USDC. Как и прежде, будут доступны депозиты и выводы HMSTR, их обработка продолжится в штатном режиме.
Токен игры Hamster Kombat (HMSTR) начал торговаться на криптовалютных биржах в конце сентября. Стоимость HMSTR при начале торгов составляла $0,01.
Hamster Kombat – мобильное приложение, в котором пользователь может сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и получая монеты. В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров.