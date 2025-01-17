Токен Hamster Kombat удалят с криптобиржи Bybit из-за низкой ликвидности

После 11:00 мск 24 января торговля HMSTR/EUR поддерживаться не будет, и все отложенные ордера будут автоматически удалены. При этом Bybit продолжит поддерживать торговлю спотовыми парами HMSTR/USDT и HMSTR/USDC. Как и прежде, будут доступны депозиты и выводы HMSTR, их обработка продолжится в штатном режиме.