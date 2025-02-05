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ЦБ снизил курс доллара до 98,06 рубля на 6 февраля

Ведомости

Центробанк понизил официальный курс доллара США и юаня, но повысил курс евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России установил на 6 февраля 2025 г. официальный курс доллара на уровне 98,0556 руб. Это на 48 коп. ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро составит 102,9215 руб., увеличившись на 24 коп. А курс юаня понизили на 5 коп. до 13,249 руб.

4 февраля эксперты отметили, что евро и доллар близки к равенству. Ослабление европейской валюты наблюдается на фоне опасений о возможной торговой войне между США и Европейским союзом. Аналитики связывают приближение курса евро к паритету с действиями нового президента США Дональда Трампа. В декабре он выразил недовольство тем, что европейские страны недостаточно покупают нефть и газ из Штатов. В день своей инаугурации, 20 января, Трамп заявил журналистам, что планирует ввести импортные тарифы на товары из стран ЕС, но подчеркнул, что прежде будут проведены переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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