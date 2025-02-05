ЦБ снизил курс доллара до 98,06 рубля на 6 февраля

4 февраля эксперты отметили, что евро и доллар близки к равенству. Ослабление европейской валюты наблюдается на фоне опасений о возможной торговой войне между США и Европейским союзом. Аналитики связывают приближение курса евро к паритету с действиями нового президента США Дональда Трампа. В декабре он выразил недовольство тем, что европейские страны недостаточно покупают нефть и газ из Штатов. В день своей инаугурации, 20 января, Трамп заявил журналистам, что планирует ввести импортные тарифы на товары из стран ЕС, но подчеркнул, что прежде будут проведены переговоры.