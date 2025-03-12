Чистая прибыль компании «Сбербанк страхование» выросла до 23 млрд рублей

Выплаты «Сбербанк страхования» за прошлый год увеличились на 68%, составив 20,6 млрд руб. против 12,3 млрд руб. в предыдущем году. Розничные клиенты получили выплаты на сумму 13,3 млрд руб. (в 2023 г. – 8,7 млрд руб.), тогда как корпоративные клиенты – 5,4 млрд руб. (в 2023 г. – 2,2 млрд руб.). По программам добровольного медицинского страхования в 2024 г. клиентам было выплачено 1,9 млрд руб., тогда как в 2023 г. выплаты по ДМС составили 1,3 млрд руб.