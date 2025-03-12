Чистая прибыль компании «Сбербанк страхование» выросла до 23 млрд рублей
В 2024 г. чистая прибыль универсальной страховой компании «Сбербанк страхование» увеличилась на 51% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 23 млрд руб. Об этом «Интерфаксу» сообщил старший вице-президент и руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
Сборы компании за 2024 г. возросли на 20% по сравнению с 2023 г. и достигли 77,2 млрд руб. За прошедший год всего россияне заключили с «Сбербанк страхованием» 14,6 млн договоров.
В структуре сборов основную долю составило розничное страхование, где сборы составили 52,9 млрд руб., что на 16% больше, чем в 2023 г. Сборы по корпоративному страхованию выросли до 18,5 млрд руб. (+34%), а премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) достигли 5,7 млрд руб. (+14%).
Выплаты «Сбербанк страхования» за прошлый год увеличились на 68%, составив 20,6 млрд руб. против 12,3 млрд руб. в предыдущем году. Розничные клиенты получили выплаты на сумму 13,3 млрд руб. (в 2023 г. – 8,7 млрд руб.), тогда как корпоративные клиенты – 5,4 млрд руб. (в 2023 г. – 2,2 млрд руб.). По программам добровольного медицинского страхования в 2024 г. клиентам было выплачено 1,9 млрд руб., тогда как в 2023 г. выплаты по ДМС составили 1,3 млрд руб.
В структуре выплат для розничных клиентов наибольшую долю составляют возмещения по ОСАГО (24%), а также по добровольному страхованию жилья и автокаско (по 13% каждый). В сегменте корпоративного бизнеса основная часть выплат пришлась на страхование имущества (44%), грузов (16%) и строительно-монтажных работ (10%).
В июне 2024 г. «Сберстрахование жизни» рассчитывало увеличить прибыль почти на четверть. Гендиректор «Сберстрахование жизни» Игорь Кобзарь рассказывал, что стратегия страховщика до 2026 г. предполагает рост операционного дохода и чистой прибыли, а с 2025 г. в компании ожидают роста показателей на уровне, превышающем инфляцию. Компания видела особый потенциал в долевом страховании жизни.