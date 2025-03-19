Россельхозбанк сообщил о прибыли в 39,83 млрд рублей по итогам 2024 года

Активы РСХБ увеличились на 17%, достигнув 5,57 трлн руб., а кредитный портфель без учета резервов вырос на 13%, составив 4,15 трлн руб. Кредиты юридическим лицам увеличились на 15% до 3,57 трлн руб., в то время как розничный портфель вырос на 2,3% до 580 млрд руб. Потребительские кредиты снизились на 25,2% до 110 млрд руб., а ипотечный портфель увеличился на 12%, составив 470 млрд руб. Траты на резервирование кредитных убытков были снижены на 30% до 33 млрд руб.