Россельхозбанк сообщил о прибыли в 39,83 млрд рублей по итогам 2024 года
Россельхозбанк (РСХБ) сообщил о прибыли в 39,83 млрд руб. по итогам 2024 г., что на 25% больше по сравнению с 2023 г., говорится в сообщении кредитора. В IV квартале банк заработал 830 млн руб.
Чистый процентный доход банка после вычета резервов вырос на 21,2%, достигнув 99,65 млрд руб., а чистый комиссионный доход увеличился на 3%, составив 22,32 млрд руб. Дополнительный доход пришел от переоценки валюты и операций с финансовыми инструментами – 19,4 млрд руб. Административные расходы банка возросли на 9% до 87,46 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,7%.
Активы РСХБ увеличились на 17%, достигнув 5,57 трлн руб., а кредитный портфель без учета резервов вырос на 13%, составив 4,15 трлн руб. Кредиты юридическим лицам увеличились на 15% до 3,57 трлн руб., в то время как розничный портфель вырос на 2,3% до 580 млрд руб. Потребительские кредиты снизились на 25,2% до 110 млрд руб., а ипотечный портфель увеличился на 12%, составив 470 млрд руб. Траты на резервирование кредитных убытков были снижены на 30% до 33 млрд руб.
В банке отметили, что уровень просроченной задолженности снизился с 3,1 до 2,2%, а стоимость риска сократилась с 1,2 до 0,8%. Депозиты и текущие счета населения выросли на 12,4%, составив 2,17 трлн руб., а депозиты юридических лиц увеличились на 27,6% до 1,62 трлн руб. В то же время депозиты государственных органов снизились с 377 млрд до 318 млрд руб.