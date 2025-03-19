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Россельхозбанк сообщил о прибыли в 39,83 млрд рублей по итогам 2024 года

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Россельхозбанк (РСХБ) сообщил о прибыли в 39,83 млрд руб. по итогам 2024 г., что на 25% больше по сравнению с 2023 г., говорится в сообщении кредитора. В IV квартале банк заработал 830 млн руб.

Чистый процентный доход банка после вычета резервов вырос на 21,2%, достигнув 99,65 млрд руб., а чистый комиссионный доход увеличился на 3%, составив 22,32 млрд руб. Дополнительный доход пришел от переоценки валюты и операций с финансовыми инструментами – 19,4 млрд руб. Административные расходы банка возросли на 9% до 87,46 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,7%.

Активы РСХБ увеличились на 17%, достигнув 5,57 трлн руб., а кредитный портфель без учета резервов вырос на 13%, составив 4,15 трлн руб. Кредиты юридическим лицам увеличились на 15% до 3,57 трлн руб., в то время как розничный портфель вырос на 2,3% до 580 млрд руб. Потребительские кредиты снизились на 25,2% до 110 млрд руб., а ипотечный портфель увеличился на 12%, составив 470 млрд руб. Траты на резервирование кредитных убытков были снижены на 30% до 33 млрд руб.

В банке отметили, что уровень просроченной задолженности снизился с 3,1 до 2,2%, а стоимость риска сократилась с 1,2 до 0,8%. Депозиты и текущие счета населения выросли на 12,4%, составив 2,17 трлн руб., а депозиты юридических лиц увеличились на 27,6% до 1,62 трлн руб. В то же время депозиты государственных органов снизились с 377 млрд до 318 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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