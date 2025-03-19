Стоимость золота вновь обновила исторический рекорд и достигла $3050 за унцию

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен. В Goldman Sachs ожидают $3300 за унцию к концу года, в UBS – $3200, а Macquarie предполагает, что золото может достичь $3500 в III квартале 2025 г. Поддержку рынку оказывают активные покупки со стороны центральных банков. В 2023 г. они приобрели 1045 т золота – около 20% от общего спроса. В ING считают, что эта тенденция сохранится, что будет способствовать дальнейшему росту котировок.