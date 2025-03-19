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Стоимость золота вновь обновила исторический рекорд и достигла $3050 за унцию

Ведомости

Цены на золото достигли рекордных уровней на фоне геополитической и экономической нестабильности. По данным Чикагской товарной биржи (CME), апрельские фьючерсы подорожали на 0,38%, до $3052,4 за унцию.

Рост цен обусловлен спросом на активы-убежища из-за глобальной неопределенности, пишет Bloomberg. Усиление геополитической напряженности, в том числе возобновление боевых действий в секторе Газа и неэффективность дипломатических переговоров, способствуют повышенному интересу к золоту. С начала года драгметалл прибавил почти 15%, а за 12 месяцев его стоимость выросла на 38%. 14 марта золото впервые преодолело рубеж $3000 за унцию.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен. В Goldman Sachs ожидают $3300 за унцию к концу года, в UBS – $3200, а Macquarie предполагает, что золото может достичь $3500 в III квартале 2025 г. Поддержку рынку оказывают активные покупки со стороны центральных банков. В 2023 г. они приобрели 1045 т золота – около 20% от общего спроса. В ING считают, что эта тенденция сохранится, что будет способствовать дальнейшему росту котировок.

20 февраля стоимость золота на бирже достигла предыдущего исторического максимума, впервые превысив отметку в $2970 за тройскую унцию. По данным Чикагской товарной биржи (CME), апрельские фьючерсы на драгоценный металл подорожали на 1,26%, достигнув $2973. CNBC со ссылкой на экспертов отмечало, что центральные банки продолжают активно пополнять свои золотовалютные резервы, что создает дополнительный спрос на драгоценный металл.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в прошлом году стоимость золота 40 раз обновляла рекорды. Этому способствовали снижение процентных ставок, обострение геополитической ситуации в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также высокий спрос на металл со стороны финансовых институтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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