Стоимость золота достигла $2970 и вновь обновила исторический максимум
Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, впервые превысив отметку в $2970 за тройскую унцию. По данным Чикагской товарной биржи (CME), апрельские фьючерсы на драгоценный металл подорожали на 1,26%, достигнув $2973 за унцию к 10:37 мск.
Это новый рекорд, превзошедший максимум 11 февраля 2025 г., когда стоимость золота поднималась до $2968,5 на фоне возможного введения пошлин со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Рост цен на золото поддерживается рядом факторов, в числе которых неопределенность в отношении экономической политики США и ее влияния на мировые рынки. CNBC со ссылкой на экспертов отмечает, что центральные банки продолжают активно пополнять свои золотовалютные резервы, что создает дополнительный спрос на драгоценный металл. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в прошлом году стоимость золота 40 раз обновляла рекорды. Этому способствовали снижение процентных ставок, обострение геополитической ситуации в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также высокий спрос на металл со стороны финансовых институтов.
В 2024 г. золото подорожало на 27% в долларовом выражении и на 44,6% в рублях. За последние десять лет его стоимость в рублях увеличилась на 250,4%, что в среднем составляет 25% роста ежегодно. Аналитики Goldman Sachs 18 февраля спрогнозировали рост цены до $3100 за унцию в 2025 г.
Эксперты объяснили свое решение повысить прогноз увеличением спроса на золото со стороны центральных банков по всему миру, а также притоком инвестиций в биржевые фонды, ориентированные на этот драгоценный металл. Они прогнозируют, что в этом году средний объем закупок золота центральными банками может достигнуть 50 т в месяц. Если неопределенность в экономической политике сохранится, включая вопросы, связанные с тарифами, введенными администрацией президента США, то, по мнению аналитиков, цена золота может вырасти и до $3300 за унцию.