Стоимость золота достигла $2970 и вновь обновила исторический максимум

Это новый рекорд, превзошедший максимум 11 февраля 2025 г., когда стоимость золота поднималась до $2968,5 на фоне возможного введения пошлин со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Рост цен на золото поддерживается рядом факторов, в числе которых неопределенность в отношении экономической политики США и ее влияния на мировые рынки. CNBC со ссылкой на экспертов отмечает, что центральные банки продолжают активно пополнять свои золотовалютные резервы, что создает дополнительный спрос на драгоценный металл. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в прошлом году стоимость золота 40 раз обновляла рекорды. Этому способствовали снижение процентных ставок, обострение геополитической ситуации в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также высокий спрос на металл со стороны финансовых институтов.