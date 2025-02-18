Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3100 за унцию

Эксперты Goldman Sachs объяснили свое решение увеличением спроса на золото со стороны центральных банков по всему миру, а также притоком инвестиций в биржевые фонды, ориентированные на этот драгоценный металл. Они прогнозируют, что в этом году средний объем закупок золота центральными банками может достигнуть 50 т в месяц.