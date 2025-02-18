Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3100 за унцию
Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs обновили свои прогнозы по ценам на золото, повысив целевой уровень на конец 2025 г. до $3100 за унцию, что выше прежнего прогноза в $3000. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные компании.
Эксперты Goldman Sachs объяснили свое решение увеличением спроса на золото со стороны центральных банков по всему миру, а также притоком инвестиций в биржевые фонды, ориентированные на этот драгоценный металл. Они прогнозируют, что в этом году средний объем закупок золота центральными банками может достигнуть 50 т в месяц.
Если неопределенность в экономической политике сохранится, включая вопросы, связанные с тарифами, введенными администрацией президента США, то, по мнению аналитиков, цена золота может вырасти и до $3300 за унцию.
Кроме того, растущие опасения по поводу инфляции и финансовых рисков могут побудить центральные банки увеличить свои закупки золота.