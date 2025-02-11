РБК: запасы золота в банках РФ упали вдвое

По данным Центробанка, за 2024 г. в денежном выражении запасы драгоценных металлов в банках сократились на 23,6%, а в пересчете на физическое золото – на 46,4% (более чем на 33 т). Такое резкое снижение наблюдалось впервые с 2020 г., когда в условиях кризиса и пандемии объем золота в российских банках уменьшился на 34,5 т.