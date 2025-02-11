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РБК: запасы золота в банках РФ упали вдвое

Ведомости

Запасы физического золота в российских банках к концу 2024 г. значительно сократились, опустившись ниже 40 т, следует из расчетов РБК на основе данных Центробанка. По состоянию на 1 января 2025 г. на счетах, учитывающих остатки драгоценных металлов и камней, находилось 325,4 млрд руб.

Исходя из стоимости аффинированного золота на эту дату, объем запасов в кредитных организациях составил 38,1 т – вдвое меньше, чем осенью 2023 г., когда был зафиксирован трехлетний максимум. Этот уровень стал минимальным с июля 2022 г., когда российские банки на фоне кризиса и санкций увеличили экспортные операции с золотом, продавая его в интересах клиентов.

По данным Центробанка, за 2024 г. в денежном выражении запасы драгоценных металлов в банках сократились на 23,6%, а в пересчете на физическое золото – на 46,4% (более чем на 33 т). Такое резкое снижение наблюдалось впервые с 2020 г., когда в условиях кризиса и пандемии объем золота в российских банках уменьшился на 34,5 т.

Точное число банков, работающих с физическим золотом, неизвестно, так как в отчетности больше нет отдельного счета для учета таких активов. До февраля 2022 г. в числе лидеров в этой сфере были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк. Как правило, крупные банки работают с физическим золотом в интересах золотопромышленников и аффинажных заводов. Они могут учитывать этот металл на балансе перед продажей контрагентам, включая зарубежные компании.

Источник издания в одном из крупных банков, работающих с золотом, подтвердил, что объемы сделок с золотодобывающими предприятиями не снизились. Однако высокая ключевая ставка повлияла на поведение клиентов: они стали чаще продавать золото со своих счетов, предпочитая использовать собственные средства вместо кредитных.

Дополнительным фактором стал рост цен на золото, отмечает вице-президент Ланта-банка Ирина Лозинская. По ее словам, при высоких ставках и привлекательных ценах на металл многие компании предпочли реализовать запасы, а часть средств разместили на депозитах. Также активнее продавали золотые слитки частные инвесторы, фиксируя прибыль на высоких уровнях цен.

В начале 2024 г. замминистра финансов Алексей Моисеев выразил обеспокоенность тем, что россияне начали активно вывозить золото за границу. Он связал это с введением курсовой пошлины, которая стимулировала граждан перевозить драгоценный металл в частном порядке. Хотя власти обсуждали меры по ужесточению контроля за вывозом золота, они не были приняты. В мае 2024 г. правительство и вовсе отменило привязанную к курсу пошлину на экспорт металла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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