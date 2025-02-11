РБК: запасы золота в банках РФ упали вдвое
Исходя из стоимости аффинированного золота на эту дату, объем запасов в кредитных организациях составил 38,1 т – вдвое меньше, чем осенью 2023 г., когда был зафиксирован трехлетний максимум. Этот уровень стал минимальным с июля 2022 г., когда российские банки на фоне кризиса и санкций увеличили экспортные операции с золотом, продавая его в интересах клиентов.
По данным Центробанка, за 2024 г. в денежном выражении запасы драгоценных металлов в банках сократились на 23,6%, а в пересчете на физическое золото – на 46,4% (более чем на 33 т). Такое резкое снижение наблюдалось впервые с 2020 г., когда в условиях кризиса и пандемии объем золота в российских банках уменьшился на 34,5 т.
Точное число банков, работающих с физическим золотом, неизвестно, так как в отчетности больше нет отдельного счета для учета таких активов. До февраля 2022 г. в числе лидеров в этой сфере были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк. Как правило, крупные банки работают с физическим золотом в интересах золотопромышленников и аффинажных заводов. Они могут учитывать этот металл на балансе перед продажей контрагентам, включая зарубежные компании.
Источник издания в одном из крупных банков, работающих с золотом, подтвердил, что объемы сделок с золотодобывающими предприятиями не снизились. Однако высокая ключевая ставка повлияла на поведение клиентов: они стали чаще продавать золото со своих счетов, предпочитая использовать собственные средства вместо кредитных.
Дополнительным фактором стал рост цен на золото, отмечает вице-президент Ланта-банка Ирина Лозинская. По ее словам, при высоких ставках и привлекательных ценах на металл многие компании предпочли реализовать запасы, а часть средств разместили на депозитах. Также активнее продавали золотые слитки частные инвесторы, фиксируя прибыль на высоких уровнях цен.
В начале 2024 г. замминистра финансов Алексей Моисеев выразил обеспокоенность тем, что россияне начали активно вывозить золото за границу. Он связал это с введением курсовой пошлины, которая стимулировала граждан перевозить драгоценный металл в частном порядке. Хотя власти обсуждали меры по ужесточению контроля за вывозом золота, они не были приняты. В мае 2024 г. правительство и вовсе отменило привязанную к курсу пошлину на экспорт металла.